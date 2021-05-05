Elektrik faturalarında yeni dönem! 1 Haziran'dan itibaren değişiyor

İHRACATTA ÖNE ÇIKMAYI SAĞLAYACAK

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) Yeşil Tarife ya da "Yeşil Fatura" uygulaması kapsamında enerji temin etmek isteyen tüketicilerin elektrik faturalarında, söz konusu enerjinin yenilenebilir kaynaklardan üretildiğini gösteren özel bir işaret bulunuyor. Bununla aboneler sadece rüzgar enerjisi, hidroelektrik enerji, güneş enerjisi gibi kaynaklardan üretilen elektriği kullanabiliyor. Meskenlerin yanı sıra ticarethane, tarım ve sanayi işletmelerinde de bu tarifeye geçilebiliyor. Yeşil Tarife şu an itibarıyla standart elektrik kullanımından daha yüksek fiyata mal oluyor. Bu tarifelerden yararlanmak isteyenler elektrik tedarik şirketlerine başvuruda bulunuyor. Bu sistemin özellikle enerjisini yenilenebilir kaynaklardan sağladığını belgelemek isteyen firmalara avantaj sağlayacağı öngörülüyor. Bu firmaların, söz konusu belgelerle Yeşil Mutabakat kurallarını işletmeye başlayan Avrupa'ya ihracatta rekabette öne çıkacağı belirtiliyor.

DENİZ SAHALARI

Deniz sahalarında offshore rüzgar yatırımları için 2018'den beri yoğun çalışma sürdürüldüğünü ifade eden Arıcı, "Offshore rüzgar enerjisi santrali (RES) yol haritası ve lojistik altyapı çalışmaları tamamlanmak üzere. TÜREB olarak Türkiye Offshore RES Yol Haritası ve rüzgar elektrik santrallerinin kurulumlarına yönelik teknik, ekonomik ve çevresel etki çalışmalarına destek vermek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.