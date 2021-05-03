Başvurular başladı! Devletten elektrik faturalarına 118 TL'lik destek! Kimler alabilir? Hangi belgeler gerekiyor?
Devlet tam kapanma döneminde ekonomik olarak vatandaşlara desteğini sürdürüyor. "Dar gelirliye elektrik tüketim desteği" adı altında başlatılan kampanyada desteğe ihtiyacı olan vatandaşların elektrik faturalarının 118 liraya kadar olan kısmı devlet tarafından ödeniyor. Ödemeler PTT üzerinden yapılacak. Peki elektrik faturası desteğini kimler alabilir? Başvuru sırasında hangi belgeler gerekiyor? Tam kapanma döneminde elektrikler kesilecek mi? İşte detaylar...
KİMLER ALABİLİR?
Kronik hastalık nedeniyle cihaza bağlı olarak yaşamanın yanı sıra hak sahibi olmak için başka şartlar da aranmaktadır. Programdan faydalanabilmek için öncelikle şu 3 şart birlikte sağlanmalıdır.
1. 3294 sayılı Kanun kapsamında muhtaç durumda olduğunuzun Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıflarının karar organı olan Mütevelli Heyetleri tarafından tespit edilmesi gerekmektedir.
2. 2828 sayılı Kanun kapsamında bakıma muhtaç engelli olarak Evde Bakım Yardımı almıyor olmanız gerekmektedir.
3. Kronik hastalığınız nedeniyle cihaza bağımlı şekilde hayatınızı sürdürmek durumunda bulunduğunuzu ispatlamak için sağlık raporunuzun olması gerekmektedir.
ELEKTRİK FATURASI DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Elektrik tüketimi desteği için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesindeki Sosyal Hizmetler Müdürlüklerine başvurmanız gerekiyor. Ayrıca kaymakamlıklar üzerinden bulunduğunuz bölgedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına da başvuru yapabilirsiniz. Muhtarlardan alacağınız muhtaçlık belgesi başvurunuzun olumlu görülmesi için çok önemlidir.
Başvuru sırasında aşağıdaki evrakları yanınızda götürmelisiniz:
Sizin ve hanedeki diğer kişilerin T.C. kimlik kartlarının fotokopisi
Başvuru dilekçesi
KAYIT GEREKİYOR
Yardımdan yararlanmak isteyen kişilerin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı sistemine kaydolmaları gerekiyor. Vakfa kaydolduktan sonra geçerli T.C. kimlik kartınız ve elektrik faturanız ile beraber herhangi bir PTT şubesine gitmeli ve bilgilerinizi iletmelisiniz. Kimlik ve fatura bilgilerinizi iletildikten sonra PTT yetkilisi fatura yardımınızla ilgili sorgulama yapıyor. Elektrik faturası yardımı kapsamında nakdi bir yardım yapılmıyor. Yardım miktarı elektrik faturasından düşürülüyor.
ELEKTRİK KESİLMEYECEK
Faturasını ödeyemeyenlerin elektriği kesilemeyecek. Tam kapanma sürecinde vatandaşların mağduriyet yaşamaması için böyle bir karar alındı. Enerji yönetimi, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında 17 Mayıs'a dek sürecek "tam kapanma" döneminde milyonlarca elektrik abonesini çok yakından ilgilendiren bazı kararlar aldı. Buna göre borcu olan ve ödeme olanağı bulamayan konutların ve aylık fatura tutarı 2 bin TL ve altında olan (ve kapanan) ticarethanelerin elektriği kesilmeyecek. Elektrik faturaların son ödeme tarihi, Ramazan Bayramı sonrasında başlayacak biçimde düzenlenecek.
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