İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Gediz elektrik kesintisi Buca...

ELEKTRİĞİN TARİHÇESİ

Elektriğin tarihçesine bakıldığında M.Ö. 600'lü yıllara kadar indiği görülüyor. O dönem Yunanlılar amberler ile tüylü kumaşları sürmek suretiyle çekim kuvveti oluşturmuştur. Daha sonra 1600'li yıllarda İngiliz doktor William Gilbert ile devam eden elektrik üzerine çalışmalar, 1752 senesinde Benjamin Franklin ile tamamen ortaya çıkarılmıştır. Daha sonra ise yapılan çalışmalar ile beraber keşifler sayesinde, günümüzde elektrik farklı güçler üzerinden kullanmaya devam ediliyor.