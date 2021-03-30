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30 Mart 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Gediz elektrik kesintisi Buca... İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Gediz elektrik kesintisi Buca... İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında bulunuyor. İzmir'de bazı illerde yaşanan kesinti sonrasında araştırmalar hız kazandı. Gediz Elektirik tarafından yapılacak açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Gediz elektrik kesintisi Buca... Giriş Tarihi: 30.03.2021 21:05
İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Gediz elektrik kesintisi hakkında araştırmalar hız kazandı. İzmir'de yaşayan vatandaşlar bir süredir elektriklerin olmaması nedeniyle sorgulamalarını sürdürüyor. Gediz Elektrik tarafından gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Gediz elektrik kesintisi Buca...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Şehir : İzmir
Arıza-kesinti Nedeni : Şebeke i̇şletmeci̇si̇ mehmet çadırcı caddesi̇,1059,1057,1060 sokaklar ve ci̇varı
Kesinti Yaşanacak Alanlar : Maḣ, caddeler/sokaklar mehmet çadırcı caddesi̇,1059,1057,1060 sokaklar ve ci̇varı
Beklenen Kesinti Müddeti : 7 saat
İlçe : Buca
Kesinti Başlama Zamanı : 30/03 2021 Salı 09:00:00 saatlerinde
Kesintinin Bitiş Zamanı : 30 Mart Salı - 2021 Saat :16:00:00
ELEKTRİK İLK OLARAK NE ZAMAN, NASIL İCAT EDİLMİŞTİR?
Elektriğin keşfinin 1752 yılında Benjamin Franklin'in yaptığı deney üzerinden ortaya çıktığını söylemek mümkün. Ancak belirli kimyasal reaksiyonlar ile beraber elektrik üretebilecek keşfi ise, 1800 yılında İtalyan fizikçi Alessandro Volta tarafından ortaya çıkarılmıştır. Özellikle pozitif ve negatif yüklü konnektörleri birbirine bağlamak suretiyle, elektirksel yükle voltajı onlar üzerinden sürmek suretiyle ilk elektrik akımını elde etmiştir.
ELEKTRİĞİN TARİHÇESİ
Elektriğin tarihçesine bakıldığında M.Ö. 600'lü yıllara kadar indiği görülüyor. O dönem Yunanlılar amberler ile tüylü kumaşları sürmek suretiyle çekim kuvveti oluşturmuştur. Daha sonra 1600'li yıllarda İngiliz doktor William Gilbert ile devam eden elektrik üzerine çalışmalar, 1752 senesinde Benjamin Franklin ile tamamen ortaya çıkarılmıştır. Daha sonra ise yapılan çalışmalar ile beraber keşifler sayesinde, günümüzde elektrik farklı güçler üzerinden kullanmaya devam ediliyor.