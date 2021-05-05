Son dakika | Otomotiv sektöründe yüzler gülüyor! Nisan ayında satış patlaması

LİDERLİK YARIŞI SÜRÜYOR

Nisanda otomobil pazarının lideri 6 bin 250 adetle Renault oldu. Fiat 5 bin 920 adetle ikinci, VW 5 bin 759'le üçüncü, Toyota 3 bin 600'le dördüncü, Hyundai 2 bin 880 adetle beşinci sırada yer aldı. ODD verilerine göre nisanda hafif ticari araç pazarında en çok satan marka 4 bin 67 adetle Ford oldu. Fiat 2 bin 796 adet, VW ise bin 366 adet satış gerçekleştirdi.Toplam pazarda liderlik koltuğuna ismini 8 bin 716 adetle Fiat yazdırdı. İkinci sırada 7 bin 125 adetle VW, üçüncü sırada 6 bin 674 adetle Renault yer aldı. İlk dört ay sonunda binek otomobil ve hafif ticari araç pazarının lideri 37 bin 176 adetle Fiat oldu. VW 28 bin 384 adet, Renault 26 bin 785 adet satış gerçekleştirdi.

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