Avrupa'dan Türkiye'ye rekor yatırım! Dikkat çeken yorum: Dinamik ve dirençli

Türkiye'nin EBRD'nin yatırım portföyünde en yüksek paya sahip ülke olduğunu vurgulayan Renaud-Basso, "Türkiye, en büyük faaliyetimizin olduğu ülke konumunda. 2020 yılında Türkiye'ye 1.7 milyar Euro'luk yatırım gerçekleştirdik. Türkiye'de faaliyete başladığımız günden bu yana toplam 13 milyar Euro'luk yatırım yaptık. Bu çok büyük bir yatırım" ifadelerini kullandı. Türkiye'deki yatırımlarının yüzde 94'ünün özel sektöre olduğunu aktaran Renaud-Basso, Türkiye'nin EBRD için oldukça önemli bir ülke konumunda bulunduğunu kaydetti. Renaud-Basso, "Ülke bazlı bir yatırım hedefimiz bulunmuyor. (2021 yılında) Beklentimiz, Türkiye'de aynı seviyelerde, yaklaşık 1 ila 1.5 milyar Euro arasında bir yatırım yapmak yönünde. Güçlü aktivitemizi sürdürmeyi umuyoruz" şeklinde konuştu.