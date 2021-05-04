Bitcoin'deki para Ethereum'a akıyor! Bitcoin ne kadar? Ethereum ne kadar?

"Potansiyel planlar arasında, dünya çapındaki tüm Visa kartlarında doğrudan kripto para birimi satın alımlarını, Visa üye işyeri kontrol noktalarında kripto para birimi dönüştürme sistemlerini ve finans kurumlarının USDC gibi sabit paralarla kripto para birimi işlemlerini gerçekleştirmesine izin vermeyi içerdiğini açıkladı.

"Risk sermayesi devi Andreessen Horowitz'in büyüyen kripto ekosistemine yönelik yeni bir milyar dolarlık fon kurmayı planladığı bildiriliyor. Londra merkezli haber kuruluşu Financial Times, yeni fonun kripto para birimlerine ve kripto girişimlerine yatırım yapmak için 800 milyon ila 1 milyar dolar arasında para toplamayı hedeflediğini söylüyor. Silikon Vadisi merkezli şirket, Union Square ile birlikte kripto borsasının en büyük iki dış yatırımcısından biridir.