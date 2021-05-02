Türkiye kripto paralara karşı harekete geçti

SPK: YETKİM YOK

SPK, Meclis'e gönderdiği yazıda kuruluş kanununa atıf yaparak, şunları kaydetti:

"Sermaye piyasası aracı tanımına dahil olmayan kripto varlıklar ve bu varlıkların el değiştirdiği platformlar kurulumuz yetki alanına girmemektedir."

Milliyet'in haberine göre, "Bu kapsamda, herhangi bir resmi kuruluş tarafından ihraç edilmeyen ve karşılığı için güvence verilmeyen kripto varlıklar kurulumuz görev alanını ilgilendiren mevzuatta yer verilmiş bir sermaye piyasası aracı olmadığından ve bu varlıkların el değiştirdiği şirketler kurulumuz yetki alanına girmediğinden, mevcut düzenlemelere göre bahsi geçen şirketler ve bunların müşterileri ile imzaladıkları sözleşmeler hususunda kurulumuzca bir inceleme yapılması imkanı bulunmamaktadır."