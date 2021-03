Dünya ticaretinde en güvenli rota Türkiye! 8 trilyon dolarlık yatırım

Panama bandıralı konteyner gemisi The Ever Green'in Süveyş Kanalı'nda kontrolden çıkarak karaya oturması ile başlayan kriz derinleşiyor. Kanalı her iki yönde tıkayan 400 metre uzunluğundaki dev gemi, günlük tahmini 9,6 milyar dolar zarara yol açıyor. Global ticareti âdeta felç eden kriz, Türkiye'nin de merkezinde bulunduğu Tarihî İpek Yolu'nun en güvenli rota olduğunu bir defa daha ortaya koydu. Çin'den Londra'ya uzanan üç büyük ticaret yolu bulunuyor. Bunlardan biri Süveyş Kanalı'nın da içinde bulunduğu Okyanus Yolu... Diğeri Rusya üzerinden geçen Kuzey Koridoru... Üçüncüsü de Çin'i, Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlayan Tarihî İpek Yolu. Süveyş Krizi ile birlikte birçok analist Tarihî İpek Yolu'nun en güvenli rota olduğunu belirtiyor.