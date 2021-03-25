Bakan Dönmez'den tarihi yatırım hakkında flaş açıklama! 6 milyar dolar...

"Sektörün büyümesi için gayret gösteren herkese teşekkürlerimizi sunuyorum. Türkiye'de madencilik dünya standartlarına uygun şekilde yürütülüyor. Madencilik faaliyetine nasıl başlanacağı, nasıl sürdürüleceği, sahanın nasıl terk edileceğine kadar bütün aşamaları detaylarıyla ele alan kapsamlı bir mevzuatımız var. Sahip olduğumuz rezervi ekonomiye kazandırmak için sektörümüzle yakın temas içinde olmaya devam edeceğiz. Bakanlık olarak madencilerimizin güvenli bir ortamda yatırımlarını yapmaları için her türlü imkanı ve kolaylığı sağlamakta kararlıyız."

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