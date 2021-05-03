THODEX’in ardından kripto parada yeni oyun! Merkez Bankası’nı kullanarak üye sayılarını artırmaya çalışıyorlar
THODEX’in kurucusu Faruk Fatih Özer’in arkasında binlerce mağdur bırakarak milyonlarca doları alıp kaçmasının ardından kripto para dolandırıcılarının yeni oyunları da ifşa oldu. Bazı kripto para şirketlerinin vatandaşları telefonla arayarak Merkez Bankası'nın kripto paraları resmi olarak para birimi gördüğünü ve Türkiye'nin artık bu paraları tanıdığı yalanını söyleyerek üye sayısını artırmaya çalıştığı ifade edildi.
Türkiye, son dönemlerde kripto paralar olan talepteki artış ile beraber, Avrupa'da birinci dünyada en çok kripto para alım satımı yapılan üçüncü ülke konumunda olduğunu öne sürülüyor. Hal böyle olunca kripto para dolandırıcıları piyasadaki vatandaşı dolandırmak için türlü oyunlara başvuruyor. Kripto para alım satımı yapılan Thodex'in CEO'su Faruk Fatih Özer'in, piyasadan topladığı milyonlarca dolarla yurtdışına kaçtığı ileri sürüldü.
KRİPTO PARA DOLANDIRICILARININ YENİ OYUNLARI DEŞİFRE OLDU
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Arnavutluk'a kaçtığı belirlenen ve hakkında Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarılan Thodex'in kurucusu ve yöneticisi Özer'in yakalanmasına yönelik çalışmalar tüm hızıyla sürerken, kripto para dolandırıcılarının yeni oyunları ise pes dedirtti.
BU YALANLA ÜYE TOPLAMAYA ÇALIŞIYORLAR
Bazı kripto para şirketlerinin vatandaşları telefonla arayarak, Merkez Bankası'nın kripto paraları, resmi olarak para birimi olarak gördüğünü ve Türkiye'nin artık bu paraları tanıdığı yalanını söyleyerek üye sayısını artırmaya çalıştığı ifade edildi.
İŞİN GERÇEĞİ MERKEZ BANKASI'NIN YÖNETMELİĞİNDE AÇIKÇA YAZIYOR
Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yönetmeliğine göre kripto varlıklar ödemelerde doğrudan ve dolaylı olarak kullanılamayacak. Kripto varlıkların ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılmasına yönelik hizmet sunulamayacak.
KRİPTO VARLIK YÖNETMELİK İLE TANIMLANDI
Merkez Bankası'nın kripto paralarla ilgili yönetmeliğinde kripto varlık şu şekilde tanımlandı:
"Dağıtık defter teknolojisi veya benzer bir teknoloji kullanılarak sanal olarak oluşturulup dijital ağlar üzerinden dağıtımı yapılan, ancak itibari para, kaydi para, elektronik para, ödeme aracı, menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası aracı olarak nitelendirilmeyen gayri maddi varlıkları ifade eder."
MERKEZ BANKASI: KRİPTO PARALAR GAYRİ MADDİ VARLIK
Merkez Bankası, burada açıkça kripto paraları itibari para, kaydi para, elektronik para, ödeme aracı, menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası aracı olarak nitelendirilmeyen gayri maddi varlık olarak tanımlıyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Beklenen açıklama: 1100 TL yardım ne zaman verilecek? e-Devlet pandemi sosyal yardım başvuru ve sorgulama
- PTT ve noterler açık mı? Tam kapanmada PTT ve noterler çalışacak mı? Sokağa çıkma yasağı saatlerinde...
- Hafta içi bankalar açık mı? Tam kapanmada bankalar kaçta açılıyor, kapanıyor? Mayıs ayı banka çalışma saatleri
- Faizsiz 3 yıl ödemesiz kredi desteği! Esnafa destek paketi başvuru nasıl yapılır? Gelir kaybı ve kira desteği...
- Bankalardan mayıs ayı kampanyası! Kredi faiz oranları değişti! Ziraat, Halkbank, TEB, Yapı Kredi, Akbank...
- Mayıs ayı kira artış oranı son dakika! 2021 Mayıs kira artış oranı ne kadar oldu? TÜİK TEFE TÜFE kira artış oranı hesaplama
- Ziraat GYO halka arz sonuçları açıklandı mı? 2021 Ziraat GYO Borsa İstanbul'da ne zaman işlem görecek?
- ALES sonuçları açıklandı mı? 2021 ALES/1 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES soruları ve cevapları...
- Yasaklar ne zaman kalkıyor? Kafeler, kahvehaneler, spor salonları açılacak mı? 18 Mayıs detayı...
- CHZ, ANT ve WRX coin düşecek mi, yükselecek mi? CHZ, ANT ve WRX geleceği nasıl? WRX yorumları...
- Bankalar yasağa ayak uydurdu, değişime gitti! Artık daha kolay olacak! Hesabı olanlar...
- Sudan ucuz fırsat, akın akın geldiler! Mayıs ayı araba kampanyaları! Ford, Volkswagen, Fiat, Opel...