THODEX’in ardından kripto parada yeni oyun! Merkez Bankası’nı kullanarak üye sayılarını artırmaya çalışıyorlar

Türkiye, son dönemlerde kripto paralar olan talepteki artış ile beraber, Avrupa'da birinci dünyada en çok kripto para alım satımı yapılan üçüncü ülke konumunda olduğunu öne sürülüyor. Hal böyle olunca kripto para dolandırıcıları piyasadaki vatandaşı dolandırmak için türlü oyunlara başvuruyor. Kripto para alım satımı yapılan Thodex'in CEO'su Faruk Fatih Özer'in, piyasadan topladığı milyonlarca dolarla yurtdışına kaçtığı ileri sürüldü.