Gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin ödeme süreleri 31 Mayıs Pazartesi'ye uzatıldı
Son dakika haberine göre... Gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilmesi ile tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 31 Mayıs Pazartesi gün sonuna kadar uzatıldı.
Son dakika haberine göre... Bu yılın birinci geçici vergi dönemine ait gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilmesi ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 31 Mayıs Pazartesi günü sonuna kadar uzatıldı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Bakanlığa iletilen talepler ve sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması nedeniyle;
17 Mayıs gün sonuna kadar verilmesi gereken 2021 yılı birinci geçici vergi dönemine (ocak-şubat-mart) ait gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerinin uzatılması kararlaştırıldı.
Buna göre, söz konusu beyannamelerin verilmesi ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 31 Mayıs Pazartesi günü sonuna kadar uzatıldı.
Söz konusu uzatma, ilgili geçici vergi dönemi itibarıyla beyanname verme tarihi 17 Mayıs günü sonu olan özel hesap dönemine tabi mükellefleri de kapsıyor.
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