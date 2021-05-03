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Gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin ödeme süreleri 31 Mayıs Pazartesi'ye uzatıldı

Son dakika haberine göre... beyannamelerinin verilmesi ile tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 31 Mayıs Pazartesi gün sonuna kadar uzatıldı.

EKONOMİ AA
Giriş Tarihi: 03.05.2021 Güncelleme Tarihi: 03.05.2021
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Gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin ödeme süreleri 31 Mayıs Pazartesi'ye uzatıldı

Son dakika haberine göre... Bu yılın birinci geçici vergi dönemine ait beyannamelerinin verilmesi ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 31 Mayıs Pazartesi günü sonuna kadar uzatıldı.

ve Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Bakanlığa iletilen talepler ve çıkma kısıtlaması uygulaması nedeniyle;

17 Mayıs gün sonuna kadar verilmesi gereken dönemine (ocak-şubat-mart) ait ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerinin uzatılması kararlaştırıldı.

Buna göre, söz konusu beyannamelerin verilmesi ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 31 Mayıs Pazartesi günü sonuna kadar uzatıldı.

Söz konusu uzatma, ilgili geçici vergi dönemi itibarıyla beyanname verme tarihi 17 Mayıs günü sonu olan dönemine tabi mükellefleri de kapsıyor.

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