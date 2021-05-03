Son dakika | Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli açıkladı: "Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık

Toplantıda yaptığı konuşmada pandeminin halen dünya gündeminin ilk sıralarında yer aldığını ve geçen yıl tarım ve gıdanın, bu süreçten en fazla etkilenen sektörlerden biri olduğunu belirten Bakan Pakdemirli "Ülkeler sınırlarını kapattı, tarım ve gıdaya erişimde, lojistik ve tedarik zincirlerde büyük aksamalar yaşandı. Hamdolsun, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve sektörümüzün özverisiyle, bu süreci başarıyla yürüttük ve yürütmeye de devam ediyoruz.

Tarım ve gıda alanında aldığımız 106 tedbir, 81 ilimizdeki personelimizin yoğun gayretiyle etkin bir şekilde uygulandı. Böylece, çiftçimiz ekmeye, üretim artmaya, tarım büyümeye devam etti. Yine, gıda tedarik ve lojistik zincirlerini doğru yönlendirerek, vatandaşımızın ihtiyacı olan gıda ürünlerine rahatça ulaşmasını sağladık. Tabi pandemi süreci daha bitmedi. Halihazırda, Ramazan Bayramı sonrasına kadar, tam kapanma dönemine geçtik. Bu dönemde üretimin kesintisiz devamı için geçen yıl olduğu gibi üreticilerimize ve gıda işletimlerine yönelik muafiyetlerimiz devam ediyor. Artık hasat dönemi de, bu ay başlayacak. Dolayısıyla sizlere sahada daha çok ihtiyacımız olacak" diye konuştu.