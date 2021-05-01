Türkiye'yi bekleyen büyük fırsat! Mısır ile ilişkilerin normalleşmesi ekonomide... | 9 Afrika ülkesini birbirine bağlayacak proje

Buna karşılık Mısır'dan ithal edilen ürünlerde plastik ve mamulleri, kimya sanayisi ürünleri, altın ve tekstil ürünleri başı çekiyor. Ayrıca, Türk firmaların Mısır'da otomotiv, bankacılık, cam sanayi, inşaat ve enerji gibi birçok alanda doğrudan yatırımları bulunuyor. Bu yatırımların önümüzdeki süreçte artmasının özellikle istihdam sorunu ve genç nüfus fazlası bulunan Mısır için fayda sağlayacağı kaçınılmaz bir gerçek.

TÜRKİYE'NİN TİCARETTEKİ KADİM PARTNERİ

Mısır bugün 100 milyonu aşan nüfusu, stratejik ticaret yolları, farklı iş kollarının Orta Doğu'daki merkezi olması, enerji yatırımları ve turizmdeki iddiası ile bölgenin en kritik ekonomilerinden biri.

Mısır ile Anadolu coğrafyasının stratejik partnerliğinin tarihi antik çağlara kadar uzanıyor. Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerinde de Mısır her zaman Anadolu'da üretilen ürünlerin en önemli pazarlarının başında gelmiştir. Türkiye, bu köklü ilişkinin sürdürücüsü olarak Mısır ile her zaman yakın ekonomik ilişki içinde oldu. Mısır da kendi coğrafyasındaki potansiyeli ekonomik partnerlerine kullandırabilmesi bakımından Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki en istikrarlı ülkelerden biri olmuştur. Nitekim Mısır'ın stratejik konumu, tarihsel ve ekonomik bağları ile Türkiye için taşıdığı önem, bugün aynı zamanda küresel ticaret için de geçerli.