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Sütün fiyatları için karar! Tarım ve Orman Bakanlığı açıkladı (SON DAKİKA EKONOMİ HABERLERİ)

ekonomi haberine göre; 'nın aldığı yeni karara göre sütün fiyatı bundan sonra kalitesine göre değişecek. İşte Bakanlıktan açıklamasına dair haberin ayrıntıları...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 01.05.2021 Güncelleme Tarihi: 01.05.2021
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Sütün fiyatları için karar! Tarım ve Orman Bakanlığı açıkladı SON DAKİKA EKONOMİ HABERLERİ

SON DAKİKA | Süt fiyatlarına dair önemli bir karar hayata geçiti. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın aldığı yeni karara göre sütün fiyatı bundan sonra kalitesine göre değişecek.

İŞTE YENİ SÜT FİYATLARI

İznik Süt Üreticileri Birliği Başkanı Nazif Tuna, "Tarım ve Orman Bakanlığı'nın aldığı yeni karara göre 1 Mayıs- 30 Haziran tarihleri arasında süt fiyatları kalite esaslı baz alınarak fiyatlandırılacak. Bugünden itibaren A kalite süt fiyatı 2 lira 90 kuruş; B kalite sütün fiyatı 2 lira 85 kuruş; C kalite süt ise 2 lira 80 kuruş üzerinden alınacaktır. Buna ilave olarak devletin vermiş olduğu 30 kuruşluk destekleme dışında sütün kalitesine göre ek destek fiyatlandırması yapılacaktır" diye konuştu.

Başkan Tuna, "Yenişehir bölgesi olarak Türkiye'de en kaliteli süt üreten bölgelerden birisiyiz. Üreticilerimiz her zaman olduğu gibi bundan sonrada en kaliteli sütü üreterek daha fazla kazanç elde edeceklerdir" dedi.

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