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Milyonlara erken emeklilik imkanı! Borçlanma ile mümkün

Borçlanma ile erken emeklilik hayali gerçek oluyor. Kadınlar doğum, erkekler askerlik borçlanması fırsatını değerlendirirken; bazı alanlarda eğitim ve staj süreleri için de bu imkan tanınıyor. Peki hangi süreler için borçlanma yapılabiliyor, tamamı mı ödenmek zorunda, kadın sigortalı ne kadar süreyi borçlanabilir, ne kadar ödeniyor? İşte detaylar...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 02.05.2021
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Milyonlara erken emeklilik imkanı! Borçlanma ile mümkün

Her çalışanın hayali emekli olmak. Emeklilik için işe başlangıç tarihine göre belirlenen yıl, yaş ve prim şartlarını tamamlamak gerekiyor.

Ancak bazı koşullarda emeklilik tarihi erkene çekilebiliyor. Erken emekliliğin yollarından biri de borçlanma yapmak.

HANGİ SÜRELER İÇİN BORÇLANMA YAPILABİLİYOR?


● Doğum ya da analık izni süreleri ile sigortalı kadının doğumdan sonra geçen prim ödemeden geçirdikleri süreler


veya erbaş olarak silah altında veya yedek subay okulu süreleri


● Memurların aylıksız izin süreleri (süre sınırı olmaksızın)


● Sigortalı olmaksızın doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık için yurt içinde veya yurt dışında geçirdikleri normal doktora veya uzmanlık öğrenim süreleri


● Sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapanların normal staj süreleri (en fazla 1 yıl)


● Grev ve lokavtta geçen süreler


● Hekimlerin fahri asistanlıkta geçen süreleri


kanunları gereğince görevlerinden istifa edenlerin, istifa ettikleri tarih ile seçimin yapıldığı tarihi takip eden ay başına kadar açıkta geçirdikleri süreleri


● Kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalıların eksik süreleri (25/2/2011'den sonraki)


uyarınca yurt dışında geçen öğrenim süreler


ile fakülte ve yüksekokullarda hesabına okuyan veya kendi hesabına okumakta iken Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okumaya devam eden öğrencilerden Emniyet Hizmetleri Sınıfında Kanun'un 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında çalışacak olanlar ile Emniyet Hizmetleri Sınıfında 4'üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında çalışmakta olanların, bahse konu okullarda geçen başarılı eğitim süreleri.

TAMAMI MI ÖDENMEK ZORUNDA?


Sigortalılar ya da hak sahipleri tarafından borçlanılan sürelerin tamamı ödeyebileceği gibi bir kısmı da ödenebilmektedir.

KADIN SİGORTALI NE KADAR SÜREYİ BORÇLANABİLİR?


Sigortalı en fazla 3 çocuk için toplam 6 yıla kadar borçlanabilir. 2 yıllık süre dolmadan çalışmaya başlamış ise çalışmaya başladığı tarihe kadar olan süre geçerli.

NE KADAR ÖDENİYOR?


Borçlanmada en düşük ve en yüksek tutarlar, brüt asgari ücret üzerinden hesaplanıyor.

En az tutar aylık olarak brüt asgari ücretin yüzde 32'si kadar oluyor. Bu da yılı için bin 144 lira 80 kuruş. Bunun 7.5 katına kadar yüksek prim de ödenebiliyor.

2.200 TL İKRAMİYE YASALAŞTI


Yaklaşık 13 milyon emekliye ve vefat eden sigortalıların hak sahiplerine bu yıl ödenecek emekli ikramiyeleri zamlı olacak.

Enflasyon farkı yansıtılan emekli ikramiyesi 1.100 TL olarak ödenecek. Böylece emekliler iki bayramda 2.200 TL ikramiye almış olacaklar.

Bu noktada emekli ikramiyelerinin her 6 ayda enflasyon oranında artıp artmayacağı merak edilen konular arasındaydı. Bu konuyla ilgili bir yasal düzenleme yapılarak zam netleştirilmiş oldu.

7318 sayılı torba yasanın 14. Maddesine eklenen bir düzenleme ile emekli ikramiyeleri 1.100 TL olarak kesinleştirilmiş oldu.

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