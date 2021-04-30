Son dakika: Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor! SGK borcu olanlar dikkat: Bugün son gün!

2,1 MİLYON KİŞİ BAŞVURDU

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yapılandırmaya ilişkin verileri paylaştı.

Buna göre 2 milyon 100 bin kişi SGK prim borçları için başvuru yaptı, 101 milyar lirayı aşan alacak yapılandırıldı.

Şimdiye kadar 7 milyar 400 milyon liralık ödeme gerçekleşti.