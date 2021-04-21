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SGK son dakika duyurdu! Ödeme tarihini kaçırdıysanız dikkat edin! GSS borç yapılandırma ne zaman bitiyor?
Milyonlarca borçlu vatandaş borçlarını yapılandırma imkanı yakalıyor. Genel Sağlık Sigortası (GSS) borcu olan vatandaşlar da borçlarını yapılandırma imkanı yakalayabiliyor. SGK resmi sayfasından, GSS borcu olan milyonlarca vatandaşı doğrudan ilgilendiren önemli uyarı gelmişti. Son ödeme tarihini kaçıran vatandaşlar borçlarını 30 Nisan'a kadar ödeyebiliyor.
Giriş Tarihi: 21.04.2021 21:10
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