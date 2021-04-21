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SGK son dakika duyurdu! Ödeme tarihini kaçırdıysanız dikkat edin! GSS borç yapılandırma ne zaman bitiyor?

Milyonlarca borçlu vatandaş borçlarını yapılandırma imkanı yakalıyor. Genel Sağlık Sigortası (GSS) borcu olan vatandaşlar da borçlarını yapılandırma imkanı yakalayabiliyor. SGK resmi sayfasından, GSS borcu olan milyonlarca vatandaşı doğrudan ilgilendiren önemli uyarı gelmişti. Son ödeme tarihini kaçıran vatandaşlar borçlarını 30 Nisan'a kadar ödeyebiliyor.

Giriş Tarihi: 21.04.2021 21:10
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SGK son dakika duyurdu! Ödeme tarihini kaçırdıysanız dikkat edin! GSS borç yapılandırma ne zaman bitiyor?

SGK son dakika duyurdu! Ödeme tarihini kaçırdıysanız dikkat edin! GSS borç yapılandırma ne zaman bitiyor? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. SGK'dan milyonlarca GSS borç yapılandırması için tarih verildi. GSS prim borçlarını yapılandıran ve ödeme tarihini kaçıran vatandaşlar için bir şans daha var. 30 Nisan'a kadar ödemelerinizi tamamladığınız takdirde yapılandırmanız bozulmayacak. Konuyla ilgili SGK resmi sayfasından vatandaşlara uyarı geldi.

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SGK son dakika duyurdu! Ödeme tarihini kaçırdıysanız dikkat edin! GSS borç yapılandırma ne zaman bitiyor?

SGK'DAN UYARI!

Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'nın resmi sayfasından SGK borçlarını peşin ödeme seçeneğiyle yapılandıran ve son ödeme tarihini kaçıran vatandaşların 30 Nisan'a kadar geç ödeme zammı ile birlikte peşin ödeme yapması durumunda yapılandırmasının bozulmayacağı, yapılandırma avantajından yararlanmaya devam edebileceği kaydedildi.

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SGK son dakika duyurdu! Ödeme tarihini kaçırdıysanız dikkat edin! GSS borç yapılandırma ne zaman bitiyor?

SON GÜN NE ZAMAN?

SS prim borcu olanların yapılandırma başvurusuna gerek yok. GSS borçlularına 30 Nisan 2021'e kadar süre tanılıyor. Bu süre içerisinde prim borcunun ana para miktarını istedikleri gibi (peşin, taksitler halinde, parça parça) ödeyebiliyor. 30 Nisan 2021'e kadar ana para borcunun tamamının ödenmesi halinde ise bu borca ilişkin gecikme cezası ve zammı tamamen siliniyor.

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SGK son dakika duyurdu! Ödeme tarihini kaçırdıysanız dikkat edin! GSS borç yapılandırma ne zaman bitiyor?

GSS PRİM BORCU SORGULAMA NASIL YAPILIR?

GSS prim borcunu sorgulamak ve ödemek isteyenler https://onlinetahsilat.sgk.gov.tr/WebTahsilat/index.jsf adresine gidebiilirler. E-devlet üzerinden giriş yaparak borç bilgilerine ulaşabilirler ve ödeme yapabilirler.

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SGK son dakika duyurdu! Ödeme tarihini kaçırdıysanız dikkat edin! GSS borç yapılandırma ne zaman bitiyor?

GSS PRİM BORCUNDA BAŞVURU ŞARTI YOK, DOĞRUDAN ÖDEME YAPILABİLİR

Vergi ve prim borçlarında yapılandırma süresi sona ererken genel sağlık sigortası (GSS) prim borçlarından kurtulma fırsatı hala devam ediyor.

GSS prim borçları için başvuru şartı bulunmuyor. Borcu bulunan vatandaşlar 30 Nisan 2021 tarihine kadar prim borcunun anaparasını peşin veya parça parça ödedikleri takdirde borca ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammının tamamı silinecek. Ödemenin parça parça yapılması halinde tüm anaparanın 30 Nisan'a kadar ödenmesi gerekiyor.