SGK son dakika duyurdu! Ödeme tarihini kaçırdıysanız dikkat edin! GSS borç yapılandırma ne zaman bitiyor? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. SGK'dan milyonlarca GSS borç yapılandırması için tarih verildi. GSS prim borçlarını yapılandıran ve ödeme tarihini kaçıran vatandaşlar için bir şans daha var. 30 Nisan'a kadar ödemelerinizi tamamladığınız takdirde yapılandırmanız bozulmayacak. Konuyla ilgili SGK resmi sayfasından vatandaşlara uyarı geldi.