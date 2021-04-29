Başvuran alıyor! SGK çalışmalara başladı! Emekliye çifte müjde yolda! Dilekçesini verenler ilk kez...

SGK vergilerine göre Türkiye'de 12 milyon 500 bin emekli bulunurken, dul ve yetim gibi ölüm aylığı alanlarla birlikte sayı 13 milyon 280 bin kişiye ulaşıyor. 30 Nisan'a kadar emekli dilekçesi verenler de ilk ikramiyesini alacak.