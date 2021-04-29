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Başvuran alıyor! SGK çalışmalara başladı! Emekliye çifte müjde yolda! Dilekçesini verenler ilk kez...

Milyonlarca emekli Mayıs ayında zamlı ikramiye ödemelerini cebine koyacak. 30 Nisan tarihine kadar emekli dilekçesini verenler bayram ikramiyesinden ilk kez yararlanabilecek. Dul eşe 825 lira, yetim aylığı alanlara da payları oranında ödeme yapılacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, emekli ikramiyelerinin 1.100 TL olarak ödeneceğinin müjdesini verdi.

Giriş Tarihi: 29.04.2021 20:04
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Başvuran alıyor! SGK çalışmalara başladı! Emekliye çifte müjde yolda! Dilekçesini verenler ilk kez...

Başvuran alıyor. SGK çalışmalara başladı. Emekliye çifte müjde yolda. Dilekçesini verenler ilk kez ödemelerde yararlanabilecek. Başkan Erdoğan, 2021 yılında bayram ikramiyelerinin zamlı şekilde mayıs ayının ilk haftasında hesaplara yatacağını açıkladı. 30 Nisan'a kadar emekli dilekçesi verenler de ilk kez ikramiye alacak. Dul eşe 825 lira, yetim aylığı alanlara da payları oranında ödeme yapılacak. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yaklaşık 13 milyon emekliyi ilgilendiren bayram ikramiyesi için çalışmalara başladı.

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Başvuran alıyor! SGK çalışmalara başladı! Emekliye çifte müjde yolda! Dilekçesini verenler ilk kez...

Zamlı ikramiyeye ilişkin kararnamenin hafta başına kadar yayınlanması beklenirken, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), şehit yakınları, gaziler, dul ve yetim gibi ölüm aylığı alanları kapsayan 13.2 milyon kişiye bayram ikramiyesi için çalışmaya başladı.

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Başvuran alıyor! SGK çalışmalara başladı! Emekliye çifte müjde yolda! Dilekçesini verenler ilk kez...

SGK vergilerine göre Türkiye'de 12 milyon 500 bin emekli bulunurken, dul ve yetim gibi ölüm aylığı alanlarla birlikte sayı 13 milyon 280 bin kişiye ulaşıyor. 30 Nisan'a kadar emekli dilekçesi verenler de ilk ikramiyesini alacak.

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Başvuran alıyor! SGK çalışmalara başladı! Emekliye çifte müjde yolda! Dilekçesini verenler ilk kez...

Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre altı bayramdır 1.000 lira olarak uygulanan emekli ikramiyeleri yapılan 100 liralık artışla artık 1.100 lira olarak hesaplara yatırılacak. Emekliler, 2018'den bu yana Ramazan ve Kurban Bayramları'nda iki ikramiye alıyor.

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Başvuran alıyor! SGK çalışmalara başladı! Emekliye çifte müjde yolda! Dilekçesini verenler ilk kez...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde ikramiyenin enflasyon oranında artırılacağını duyurmuştu. Son altı ayın enflasyon oranında yapılacak artışla rakam 1.085 liraya karşılık gelirken Erdoğan, bu tutarın 1.100 liraya tamamlanacağını açıkladı.