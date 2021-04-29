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Başvuran alıyor! SGK çalışmalara başladı! Emekliye çifte müjde yolda! Dilekçesini verenler ilk kez...
Milyonlarca emekli Mayıs ayında zamlı ikramiye ödemelerini cebine koyacak. 30 Nisan tarihine kadar emekli dilekçesini verenler bayram ikramiyesinden ilk kez yararlanabilecek. Dul eşe 825 lira, yetim aylığı alanlara da payları oranında ödeme yapılacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, emekli ikramiyelerinin 1.100 TL olarak ödeneceğinin müjdesini verdi.
Giriş Tarihi: 29.04.2021 20:04
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