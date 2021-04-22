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SGK değişikliği duyurdu! Erken emeklilik için değişiklik yaşandı! O tarihe dikkat...

Erken emekli olmak isteyen binlerce vatandaşı yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) mevzuatında değişiklik yapıldı. Erken emeklilik şartları değişti. 2008 öncesi sigortalı olanların erken emeklilik avantajı bulunuyor. Birçok aile ise çocuklarının erken emekli olabilmesi için 18 yaşından önce SGK girişini yapıyorlar. Erken emeklilik için yaşanan değişikliği sizler için detaylarıyla haberimizde derledik.

Giriş Tarihi: 22.04.2021 21:39
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SGK değişikliği duyurdu! Erken emeklilik için değişiklik yaşandı! O tarihe dikkat...

SGK değişikliği duyurdu! Erken emeklilik için değişiklik yaşandı! O tarihe dikkat. Çocuk sahibi anne babalar, geçmişte 18 yaşından önce sigortalı çalışmaya başlamış olanların erken emekli olduğunu gördükçe evlatlarının yaşıtlarına göre daha erken emekli olabilmesi için çareler arıyorlar. 2008 yılında sosyal güvenlik mevzuatında kapsamlı değişiklikler yapıldı. SGK tarafından yapılan mevzuat değişikliğini detaylarıyla haberimizde derledik.

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SGK değişikliği duyurdu! Erken emeklilik için değişiklik yaşandı! O tarihe dikkat...

Emeklilikte yaşa takılanların (EYT) bir kısmı çok uzun süredir çalışmalarına rağmen emekli olamaz iken, anne babası tarafından çocuk iken yaz tatilinde bir iki ay sigortalı gösterilmiş olan kişiler erken yaşta emekli olabiliyorlar. Bu kişiler 1999 ve 2008 yılındaki yasa değişikliklerinden etkilenmediler. Çocuk sahibi anne babalar, evlatlarının ileride mağdur olmaması, yapılacak bir şey varsa yapmamış olmak için çözüm arıyorlar.

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SGK değişikliği duyurdu! Erken emeklilik için değişiklik yaşandı! O tarihe dikkat...

Ayrıntılara geçmeden önce, konunun kolay anlaşılabilmesi için bazı kavramlara açıklık getirmek gerekir. Sosyal güvenlikte sigorta başlangıcı, ilk defa uzun vadeli sigorta kollarına tabi prim ödenmek suretiyle çalışmaya başlanan tarih olarak kabul edilir. 2008 öncesi çalışmaya başlayanların emekliliği için prim günü, sigortalılık süresi ve yaşa bakılıyor. Örneğin kadınlar için 20, erkekler için 25 "sigortalılık süresi" ve 5000 prim günü gibi. Genellikle sigortalılık süresi ile prim günü karıştırılıyor. Sigortalılık süresi, ilk defa sigortalı çalışmaya başlandığı tarihten emekli aylığı bağlanıncaya kadar olan tüm süreyi kapsar. Prim günü ise 4/a'lılar için prim bildirimi yapılan, 4/b'liler için ise primi ödenen sürelerdir.

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SGK değişikliği duyurdu! Erken emeklilik için değişiklik yaşandı! O tarihe dikkat...

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na göre, uzun vadeli sigorta olarak adlandırılan malullük, yaşlılık ve ölüm (MYÖ) sigortasına tabi çalışmak, sigorta başlangıcı olarak kabul ediliyor. 18 yaşından önce sigortalı çalışmaya başlayanların sigortalılık sürelerinin 18 yaşını doldurdukları tarihte başladığı kabul edilir. Bu tarihten önceki süreler için ödenen sigorta primleri, sadece prim ödeme gün sayılarının hesabına eklenir.

4/b (BAĞ-KUR) ve 4/c (Emekli Sandığı) kapsamındakilerden bir meslek veya sanat okulunu bitirerek mahkemece ergin kılınmak suretiyle öğrenimleriyle ilgili görevlerde çalışanlar için 18 yaşın bitirilmiş olması şartı aranmaz. Bu kapsamda 18 yaşın altında kazai rüşt kararı tarihinden itibaren başlayan sigortalılık başlangıç tarihleri, aynı zamanda sigortalılık süresinin başlangıç tarihi olarak esas alınır.

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SGK değişikliği duyurdu! Erken emeklilik için değişiklik yaşandı! O tarihe dikkat...

5510 Sayılı Kanun'un yürürlüğe girdiği 1 Ekim 2008 tarihinden önce sigortalı olan 4/a (SSK) ve 4/b (BAĞ-KUR) kapsamındaki kişiler için yalnızca yaşlılık aylığı bağlanmasında geçerli olan 18 yaş uygulaması, malullük ve ölüm aylıklarında uygulanmaz.

Sigortalılık süresinin 18 yaşın doldurulduğu tarihten başlayacağına ilişkin hüküm, 1 Nisan 1981 tarihinden önce sigortalı çalışmaya başlamış olan SSK'lıları etkilemez. Buna göre, SSK'lıların sigortalılık süresinin başlangıcı 1 Nisan 1981 tarihinden önce ise yaşa bakılmaksızın sigortalılık süresinin başlangıç tarihi olarak; 1 Nisan 1981 tarihinden sonra ise 18 yaşın doldurulduğu tarih olarak dikkate alınır. Ancak, 18 yaş öncesinde geçen çalışma süreleri prim ödeme gün sayısına ilave edilir.