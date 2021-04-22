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SGK değişikliği duyurdu! Erken emeklilik için değişiklik yaşandı! O tarihe dikkat...
Erken emekli olmak isteyen binlerce vatandaşı yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) mevzuatında değişiklik yapıldı. Erken emeklilik şartları değişti. 2008 öncesi sigortalı olanların erken emeklilik avantajı bulunuyor. Birçok aile ise çocuklarının erken emekli olabilmesi için 18 yaşından önce SGK girişini yapıyorlar. Erken emeklilik için yaşanan değişikliği sizler için detaylarıyla haberimizde derledik.
Giriş Tarihi: 22.04.2021 21:39
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