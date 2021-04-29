İşçi alana 100.000 TL destek!
İşçi alana destek... Makro ve küçük ölçekli firmalara her bir yeni işçi için Kredi Garanti Fonu kefaletiyle 100 bin liralık krediye erişim imkanı sağlanacak. İşte haberin detayları ve 29 Nisan tarihli Takvim Gazetesi'nden derlediğimiz ekonomi haberleri...
Geçtiğimiz ay açıklanarak takvime bağlanan ekonomi reform paketindeki düzenlemeler için düğmeye basıldı. Bunlardan biri, istihdam desteği olacak. Makro ve küçük ölçekli firmalara her bir yeni işçi için Kredi Garanti Fonu kefaletiyle 100 bin liralık krediye erişim imkanı sağlanacak. Maksimum limiti 500 bin lira (ilave 5 istihdam) olarak belirlenen kredi, 2 yıl vadeli, ilk 6 ayı geri ödemesiz kullandırılacak. Yeni işçinin bir yıl boyunca primlerini devlet karşılayacak.
KAMU ÇALIŞANINA 9 GÜN TATİL
Kamu kurumlarında görev yapanların Ramazan Bayramı tatili 9 güne çıktı. Kamu kuruluşlarına gönderilen yazıda, "Sağlık, güvenlik, acil çağrı gibi kritik görev alanları hariç olmak üzere kamu kurumlarında çalışanlar 10 ve 11 Mayıs'ta tam, 12 Mayıs'ta yarım gün idari izinli sayılacaklar" denildi.
ÖĞRENCİLERE STAJ YOLU AÇILDI
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda, kamu ve özel sektörden gönüllü işverenlerin işbirliğiyle yürütülen '2021 Staj Seferbirliği Programı'nda 136 bin öğrencinin yer aldığı stajyer havuzu işverenlerin erişimine açıldı.
STAJCELL'DE YENİ DÖNEM
Turkcell'in yetenekli üniversite öğrencilerine staj ve yarı zamanlı çalışma fırsatı sunduğu dijital programı Stajcell 2021'e çevrim içi başvurular başladı. Programa başvurular 30 Nisan'a kadar kariyerim.turkcell. com.tr adresinden yapılabilecek. Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Serhat Demir, "Yeni fırsatlar sunuyoruz" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Gemileri yaktı, geri dönüşe hazırlanıyor! TV8'in sevilen dizisine 2 oyuncu! Dramın dibine vurulacak...
- Tam kapanma sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman başlıyor? 17 günlük yasak saat kaçta başlayacak?
- Öğrenciler dikkat! Karneler ne zaman verilecek? İlkokul, ortaokul, liseler için karneler için açıklama geldi...
- Hayranları meraklandı, oyuncular değişti! Elite 4. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Elite yeni sezon...
- "Tipiyi boran edip nefeslerini kesmişti! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da ayrılık yaraladı! İntikamı acı olacak...
- Araba almak isteyenlere fırsat! Kaçıran bin pişman! Sayılı günler kaldı...
- Bankalar peş peşe duyurdu! Faizler ateş alıyor! Ziraat Bankası, Garanti BBVA, Denizbank...
- MEB son dakika: Liselerde sınavlar ertelendi mi, iptal mi? Liselerde sınavlar nasıl olacak?
- Acil nakit ihtiyacı olanlar dikkat! 6 ay geri ödemesiz 100 bin TL kredi imkanı! Her bir çalışan için...
- Bankalardan kritik hamle! Ve sonunda belli oldu! 3 ay ödeme yok! Yapı Kredi, Akbank, QNB Finansbank, TEB...
- FED ne zaman açıklama yapacak? FED 28 Nisan kararı saat kaçta belli olacak? FED toplantısı...
- Buzağı desteklemesi için kritik tarih... 2021 buzağı destekleri ne zaman verilecek? Manda, malak, buzağı...