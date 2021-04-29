29 Nisan 2021, Perşembe
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İşçi alana 100.000 TL destek!

İşçi alana destek... Makro ve küçük ölçekli firmalara her bir yeni işçi için kefaletiyle 100 bin liralık krediye erişim imkanı sağlanacak. İşte haberin detayları ve 29 Nisan tarihli 'nden derlediğimiz ekonomi haberleri...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 29.04.2021
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İşçi alana 100.000 TL destek!

Geçtiğimiz ay açıklanarak takvime bağlanan ekonomi reform paketindeki düzenlemeler için düğmeye basıldı. Bunlardan biri, istihdam desteği olacak. Makro ve küçük ölçekli firmalara her bir yeni işçi için kefaletiyle 100 bin liralık krediye erişim imkanı sağlanacak. Maksimum limiti 500 bin lira (ilave 5 istihdam) olarak belirlenen kredi, 2 yıl vadeli, ilk 6 ayı geri ödemesiz kullandırılacak. Yeni işçinin bir yıl boyunca primlerini devlet karşılayacak.



KAMU ÇALIŞANINA 9 GÜN TATİL
Kamu kurumlarında görev yapanların tatili 9 güne çıktı. Kamu kuruluşlarına gönderilen yazıda, "Sağlık, güvenlik, acil çağrı gibi kritik görev alanları hariç olmak üzere kamu kurumlarında çalışanlar 10 ve 11 Mayıs'ta tam, 12 Mayıs'ta yarım gün idari izinli sayılacaklar" denildi.

ÖĞRENCİLERE STAJ YOLU AÇILDI
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda, kamu ve özel sektörden gönüllü işverenlerin işbirliğiyle yürütülen '2021 Staj Seferbirliği Programı'nda 136 bin öğrencinin yer aldığı stajyer havuzu işverenlerin erişimine açıldı.

STAJCELL'DE YENİ DÖNEM
Turkcell'in yetenekli üniversite öğrencilerine staj ve yarı zamanlı çalışma fırsatı sunduğu dijital programı Stajcell 2021'e çevrim içi başvurular başladı. Programa başvurular 30 Nisan'a kadar kariyerim.. com.tr adresinden yapılabilecek. Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Serhat Demir, "Yeni fırsatlar sunuyoruz" dedi.

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