İşçi alana 100.000 TL destek!

Geçtiğimiz ay açıklanarak takvime bağlanan ekonomi reform paketindeki düzenlemeler için düğmeye basıldı. Bunlardan biri, istihdam desteği olacak. Makro ve küçük ölçekli firmalara her bir yeni işçi için Kredi Garanti Fonu kefaletiyle 100 bin liralık krediye erişim imkanı sağlanacak. Maksimum limiti 500 bin lira (ilave 5 istihdam) olarak belirlenen kredi, 2 yıl vadeli, ilk 6 ayı geri ödemesiz kullandırılacak. Yeni işçinin bir yıl boyunca primlerini devlet karşılayacak.