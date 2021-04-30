Son dakika: İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı? 2021 işten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? Başkan Erdoğan açıkladı

İşten çıkarma yasağı ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. 17 Mayıs'ta sona ermesi beklenen işten çıkarma yasağı süresi ile ilgili yeni kararlar alındı. Hayatın her alanında yeni alışkanlıklara neden olan koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında tam kapanma dönemine geçildi. Bu süreç içerisinde genelgede belirtilen muaf yerler ve kişiler haricinde tüm iş yerlerinin faaliyetlerine ara verildi. Bu gelişmelerin ardından gözler işten çıkarma yasağına çevrildi. Peki, işten çıkarma yasağı uzatıldı mı? 2021 işten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? İşte haberin detayları...

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI UZATILDI MI, NE ZAMAN BİTİYOR?

17 Mayıs'ta sona ermesi beklenen işten çıkarma yasağı süresi uzatıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "İş sözleşmelerinin fesih yasağı 30 Haziran'a kadar uzatılmıştır" ifadelerine yer verdi. Buna göre, işten çıkarma yasağı 30 Haziran 2021 Çarşamba günü sona erecek.