Son dakika: Tam kapanma destek ödemeleri açıklandı! Yeni destek programı içeriği neler? Kimler faydalanacak?

BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLADI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, pandemi sürecine yönelik yeni destek paketini açıkladı.

Başkan Erdoğan, "İş sözleşmelerini fesih yasağı 30 Haziran'a kadar uzatılmıştır. Kısa çalışma ödeneğinin Haziran sonuna kadar uzatıldığını zaten açıklamıştık. KOSGEB vasıtasıyla yeni destek programını başlatıyoruz. Gelir kaybına uğramış, nakit akışı bozulmuş istihdamını koruyan mikro ve küçük ölçekli işletmelere yöneliktir. Mikro işletmeler 30 bin liraya kadar, küçük işletmeler 75 bin liraya kadar olmak üzere 3 yıl geri ödemesiz ve faizsiz şekilde bu destekten faydalanacaklardır" dedi.