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Haberler Galeri Son dakika: Tam kapanma destek ödemeleri açıklandı! Yeni destek programı içeriği neler? Kimler faydalanacak?

Son dakika: Tam kapanma destek ödemeleri açıklandı! Yeni destek programı içeriği neler? Kimler faydalanacak?

Son dakika... Yeni destek programı içeriği neler? Kovid-19 salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında ülke genelinde 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar devam edecek tam kapanma dönemi başladı. Tam kapanma döneminde genelgede belirlenen muaf yerler ve kişiler haricinde tüm iş yerleri kapalı olacak. Bu kapsamda hangi desteklerin olacağı merak ediliyordu. Başkan Erdoğan konu ile ilgili detayları açıkladı. Peki, tam kapanma destek ödemeleri neler? Kimler faydalanacak? İşte yeni destek programı içeriği...

Giriş Tarihi: 30.04.2021 12:19 Güncelleme Tarihi: 30.04.2021 12:19
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Son dakika: Tam kapanma destek ödemeleri açıklandı! Yeni destek programı içeriği neler? Kimler faydalanacak?

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, pandemi sürecine yönelik yeni destek paketini açıkladı. 3 haftalık tam kapanma sürecine geçilmesinin ardından gözler destek paketlerine çevrilmişti. Başkan Erdoğan, destek ödemeleri ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Peki, tam kapanma destek ödemeleri neler? Kimler faydalanacak? İşte yeni destek programı içeriği...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika: Tam kapanma destek ödemeleri açıklandı! Yeni destek programı içeriği neler? Kimler faydalanacak?

YENİ DESTEK PROGRAMI İÇERİĞİ NELER?

* Gelir kaybına uğramış, nakit akışı bozulmuş istihdamını koruyan mikro ve küçük ölçekli mikro işletmelere 30 bin liraya kadar, küçük işletmelere ise 75 bin liraya kadar olmak üzere 3 yıl geri ödemesiz ve faizsiz destek

* İhtiyaç sahibi ailelere hane başı verilen 1000 TL'lik nakdi yardımı 1100 lira oldu

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Son dakika: Tam kapanma destek ödemeleri açıklandı! Yeni destek programı içeriği neler? Kimler faydalanacak?

* Emekli bayram ikramiyesi ödemesinin tutarı 1000 TL'den 1100 TL'ye yükseldi

* Memur maaşlarını 10 Mayıs'ta hesaplara yatacak

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Son dakika: Tam kapanma destek ödemeleri açıklandı! Yeni destek programı içeriği neler? Kimler faydalanacak?

* Salgının faaliyetlerini olumsuz etkilediği esnaflara yapılan aylık 1000 TL gelir desteği 750 ve 500 lira arasındaki kira desteği süresi uzatıldı

* TEZ KOOP kefaletiyle kredi kullanan esnaflardan taksit ödemesi yapamayan 240 bin kişinin 1 milyar lira tutarındaki borcu daha sonra tahsil edilmek üzere TEZ KOOP tarafından bankaya ödendi

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Son dakika: Tam kapanma destek ödemeleri açıklandı! Yeni destek programı içeriği neler? Kimler faydalanacak?

BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLADI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, pandemi sürecine yönelik yeni destek paketini açıkladı.

Başkan Erdoğan, "İş sözleşmelerini fesih yasağı 30 Haziran'a kadar uzatılmıştır. Kısa çalışma ödeneğinin Haziran sonuna kadar uzatıldığını zaten açıklamıştık. KOSGEB vasıtasıyla yeni destek programını başlatıyoruz. Gelir kaybına uğramış, nakit akışı bozulmuş istihdamını koruyan mikro ve küçük ölçekli işletmelere yöneliktir. Mikro işletmeler 30 bin liraya kadar, küçük işletmeler 75 bin liraya kadar olmak üzere 3 yıl geri ödemesiz ve faizsiz şekilde bu destekten faydalanacaklardır" dedi.