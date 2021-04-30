HaberlerGaleriSon dakika: Tam kapanma destek ödemeleri açıklandı! Yeni destek programı içeriği neler? Kimler faydalanacak?
Son dakika: Tam kapanma destek ödemeleri açıklandı! Yeni destek programı içeriği neler? Kimler faydalanacak?
Son dakika... Yeni destek programı içeriği neler? Kovid-19 salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında ülke genelinde 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar devam edecek tam kapanma dönemi başladı. Tam kapanma döneminde genelgede belirlenen muaf yerler ve kişiler haricinde tüm iş yerleri kapalı olacak. Bu kapsamda hangi desteklerin olacağı merak ediliyordu. Başkan Erdoğan konu ile ilgili detayları açıkladı. Peki, tam kapanma destek ödemeleri neler? Kimler faydalanacak? İşte yeni destek programı içeriği...
Giriş Tarihi: 30.04.2021 12:19Güncelleme Tarihi: 30.04.2021 12:19