Son dakika: THY Odesa’dan Dalaman’a sefer düzenleyecek

Türk Hava Yolları (THY) Herson Müdürü Ahmet Tursun, THY'nin Odesa ile Dalaman arasında doğrudan tarifeli seferlerinin yakında başlayacağını belirtti.

Tursun, Odesa-Dalaman seferlerinin 2 Mayıs'ta başlatılmasının ve haftada iki gün düzenlenmesinin planlandığını aktardı.

THY, Ukrayna'nın Odesa kenti ile İstanbul arasında bugün 14 olan haftalık sefer sayısını önümüzdeki haziran ayında 18'e çıkarmaya hazırlanıyor. THY'nin Ukrayna'nın Herson kenti ile İstanbul arasındaki haftalık sefer sayısının ise dörtten beşe çıkarılması planlanıyor.