Son dakika: Bitcoin çok sert düşüşe geçti | Kripto piyasalarında son durum





Bittrt Araştırma Müdürü Helin Çelik, piyasa değerlendirmesinde, şöyle dedi:



"ABD Temsilciler Meclisi, Senato tarafından onaylanır ve Başkan Biden tarafından imzalanırsa, menkul kıymetler veya emtia olarak sınıflandırılan kripto para birimlerini çevreleyen kuralları daha net hale getirecek bir yasa çıkardı. Yenilik Yasası Engellerin Ortadan Kaldırılması "Commodity Futures Trading Komisyonu [CFTC] yönlendirmek ve Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu [SEC] ortaklaşa bir dijital varlık çalışma grubu kurmayı planlıyor. Kanadalıların bitcoin satın almasına, satmasına ve göndermesine olanak tanıyan Montreal tabanlı bir platform olan Shakepay, bugün, Marqeta tarafından yayınlanan Shakepay müşterileri için yeni bir Visa ön ödemeli kartın lansmanını desteklemek için bir kart verme platformu olan Marqeta ile ortaklık kurduğunu duyurdu.



"Tesla gibi firmalara yaptığı erken bahislerle tanınan 110 yıllık bir varlık yönetimi şirketi olan Baillie Gifford, büyük kripto para cüzdanı hizmeti Blockchain.com'a 100 milyon dolar yatırım yaptı."



Türkiye'de ise, kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in yaklaşık 2 milyar dolarlık kripto para ile yurtdışına çıktığının iddia edilmesinin ardından, mağdur olan binlerce yatırımcı adına açıklama yapan avukat Oğuz Evren Kılıç, "Artık bundan sonra çok zorlu ve uzun bir süreç başlıyor" dedi.