Beklenen yasa yürürlüğe girdi: 1.500 TL nakdi ücret desteği

Faaliyetleri kısıtlanan ya da kapatılan yiyecek, içecek sektörünün yanı sıra, internet kafe, spor, eğlence, eğitim kursları, yüzme kulüpleri, form tutma ve vücut geliştirme, bilardo, düğün, balo, kokteyl salonları, eğlence parkları, lunaparklar, oyun makinelerinin işletilmesi, güzellik merkezleri, hamam, sauna, kaplıca sektörlerinde faaliyet gösteren işyerlerinde, 2021 yılı Mart ayında hizmet akdi bulunan ve ücretsiz izne ayrılan çalışanlara Nisan-Mayıs ayları için aylık bin 500 lira nakdi ücret desteği verilecek.