Beklenen yasa yürürlüğe girdi: 1.500 TL nakdi ücret desteği
1.500 TL nakdi ücret desteği... Beklenen yasa yürürlüğe girdi. Nakdi ücret desteği bin 500 liraya yükselirken, kısıtlamalardan etkilenen sektörlerdeki çalışanlar da yararlanacak. Bu sektörlerde çalışanlara aylık bin 341 lira prim desteği verilecek...
Beklenen yasa yürürlüğe girdi. Nakdi ücret desteği bin 500 liraya yükselirken, kısıtlamalardan etkilenen sektörlerdeki çalışanlar da yararlanacak.
Bu sektörlerde çalışanlara aylık bin 341 lira prim desteği verilecek...
Pandemi nedeniyle zarar gören kesimlerin yaralarını sarmaya dönük düzenlemelerin de yer aldığı torba yasa yürürlüğe girdi. Yasaya göre;
Nakdi ücret desteği günlük 50 liraya çıkartıldı.
Bu kapsamda aylık yapılacak ödeme de bin 500 lira olacak.
Ödemeden damga vergisi kesilmeyecek.
Faaliyetleri kısıtlanan ya da kapatılan yiyecek, içecek sektörünün yanı sıra, internet kafe, spor, eğlence, eğitim kursları, yüzme kulüpleri, form tutma ve vücut geliştirme, bilardo, düğün, balo, kokteyl salonları, eğlence parkları, lunaparklar, oyun makinelerinin işletilmesi, güzellik merkezleri, hamam, sauna, kaplıca sektörlerinde faaliyet gösteren işyerlerinde, 2021 yılı Mart ayında hizmet akdi bulunan ve ücretsiz izne ayrılan çalışanlara Nisan-Mayıs ayları için aylık bin 500 lira nakdi ücret desteği verilecek.
Kapsam dahilindeki özel sektör işyerlerindeki sigortalılar için Nisan ve Mayıs aylarına ilişkin sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı, İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak.
İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİNDE HESAPLAMA DEĞİŞTİ
Hükümet; iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortasına ilişkin ödeneklerde yaşanan suistimallerin önünü kesecek bir adım attı.
Analık ve hastalık halinde iş göremezlik ödeneğinde günlük kazanç son 3 aydaki değil, 12 aydaki ücret ortalaması üzerinden hesaplanacak.
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