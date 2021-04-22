Bitcoin düştü Ethereum yükseldi! Bitcoin düşecek mi? Bitcoin ne kadar?

Bitcoin'in tüm piyasalardaki payı, 2018 ortalarından bu yana, yaklaşık üç yıldır ilk kez yüzde 50.4 düzeyine kadar geriledi. Buna karşılık Ethereum yüzde 13.95 ile yüzde 14 sınırına yükselirken, üçüncü sıradaki Binance Coin'in payı da yüzde 4.22'ye ulaştı. Analistlere göre, son günlerde Bitcoin ve Binance Coin'e karşı değer kazanan Ethereum'un arzının azalması da kripto paranın fiyatına yukarı yönde baskı uygulayacak.

Bu gelişmelerde, dünyanın ilk Ethereum borsa yatırım fonunun Kanadalı varlık yönetimi firması Purpose Investments tarafından piyasaya sürülmesi de etkili oldu. Purpose CEO'su, "Ethereum'a erişimi demokratikleştiriyor ve Ethereum sahibi olma sürecini her zamankinden daha kolay hale getiriyoruz" dedi.