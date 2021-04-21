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TBMM'den 'Bitcoin' açıklaması: Ücretsiz! 

TBMM Araştırma Hizmetleri Başkanlığı'nın hazırladığı, "Dijital, Sanal ve Kripto Para Sistemleri" raporunda, kripto paraların avantajları ve dezavantajları masaya yatırıldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 21.04.2021 09:42 Güncelleme Tarihi: 21.04.2021 09:46
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TBMM'den 'Bitcoin' açıklaması: Ücretsiz!
TBMM'den 'Bitcoin' açıklaması: Ücretsiz!

TBMM Araştırma Hizmetleri Başkanlığı'nın hazırladığı raporda kripto paraların, yüksek oynaklık nedeniyle güvenilir ödeme aracı olmadığı, yatırım ve spekülasyonda ise avantajlarının bulunduğu değerlendirildi.

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TBMM'den 'Bitcoin' açıklaması: Ücretsiz!
TBMM'den 'Bitcoin' açıklaması: Ücretsiz!

Milliyet'in haberine göre raporda, dezavantajları ve riskleri değerlendirildiğinde, birçok kripto paranın yüksek oynaklık sebebiyle güvenilir bir ödeme aracından daha ziyade yatırım ya da spekülasyon aracı olarak kullanıldığı tespiti yapıldı.

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TBMM'den 'Bitcoin' açıklaması: Ücretsiz!
TBMM'den 'Bitcoin' açıklaması: Ücretsiz!

Raporda, her geçen gün yeni kripto para birimlerinin ortaya çıktığı belirtilerek, avantajlar şöyle anlatıldı:

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TBMM'den 'Bitcoin' açıklaması: Ücretsiz!
TBMM'den 'Bitcoin' açıklaması: Ücretsiz!

7/24 İŞLEM YAPILABİLİYOR
Onay ve uzlaşma süreçlerinin uzunluğu kripto para birimleri arasında farklılık göstermekle birlikte genelde merkezi olmayan kripto para birimleri için bir saatten az, merkezi kripto para birimleri için ise anlık olarak gerçekleşmektedir.

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TBMM'den 'Bitcoin' açıklaması: Ücretsiz!
TBMM'den 'Bitcoin' açıklaması: Ücretsiz!

KİŞİSEL BİLGİLERİ AÇIKLAMA ZORUNLULUĞU YOK
Kripto para platformlarının anonim olması kripto parayı sadece yasa dışı işler için kullanan kişiler açısından değil, işlemler esnasında kişisel bilgilerini gizli tutmak isteyen kullanıcılar açısından da yararlı olmaktadır. Borçlunun ödeme yapmak istediği kişiye kimlik bilgilerini açıklama zorunluluğu yoktur.