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THY'den açıklama: İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye uçuşlar başlıyor

Son dakika ekonomi haberi... Genel Müdürü , sosyal medya hesabından, " ve 'dan 'ye uçuşlar açılıyor. Otoritelerimizce alınan karara istinaden son 72 saatte yapılan PCR testi NEGATİF olmak kaydı ile İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye yolcu gelişine müsade edilecektir." açıklamasında bulundu.Öte yandan Türk Hava Yolları (THY), mayıs ayındaki güncel uçuş planını duyurdu.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 21.04.2021 Güncelleme Tarihi: 21.04.2021
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THY'den açıklama: İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye uçuşlar başlıyor

Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından, "İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye uçuşlar açılıyor. Otoritelerimizce alınan karara istinaden son 72 saatte yapılan PCR testi NEGATİF olmak kaydı ile İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye yolcu gelişine müsade edilecektir." açıklamasında bulundu.

THY, MAYIS AYI UÇUŞ PLANINI GÜNCELLEDİ

Öte yandan Türk Hava Yolları (THY), mayıs ayındaki güncel uçuş planını duyurdu.

THY'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, uçuş planına göre yolcuların 236 destinasyona sağlık ve güvenle ulaştırıldığı belirtildi.

Açıklamada, bu dönemde yolculara esnek seyahat imkanları sunulduğu kaydedilerek, "Uçuş takvimi, 31 Mayıs 2021 tarihine kadar bir haftada gerçekleştirilmesi planlanan en fazla uçuş sayısını göstermektedir. Operasyonel sebeplerle takvimde değişiklikler meydana gelebilir." denildi.

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