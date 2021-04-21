Marketlerde yeni dönem başlıyor! Artık avuç içi ile ödeme yapılabilecek
ABD'de ödeme işlemlerinde sağladığı kolaylık nedeniyle bazı marketlerde avuç içi ile ödeme teknolojisinin kullanımına başlanacağı duyuruldu. Yapılan açıklamada binlerce müşterinin bu sisteme kaydolduğu ve olumlu geri bildirim aldığı da ifade edildi.
Amazon'dan yapılan açıklamada, mağazalardan yapılan alışverişlerde müşterilerin avuç içlerini kullanarak ödeme yapmalarını sağlayan "Amazon One" adı verilen teknolojinin geçen yıl eylül ayında kullanıma sunulduğu hatırlatıldı.
Söz konusu teknolojinin Seattle bölgesindeki çeşitli Amazon mağazalarına giriş ve alışverişlerde ödeme seçeneği olarak sunulduğuna işaret edilen açıklamada, binlerce müşterinin bu hizmet için kaydolduğu ve geri bildirimlerin olumlu olduğu aktarıldı.
Açıklamada, avuç içi ile ödeme teknolojisinin gıda perakendesi zincirlerinden Whole Foods'un Seattle'daki bir marketinde ödeme seçeneği olarak sunulmaya başlandığı belirtilerek, gelecek aylarda kentte bulunan 7 Whole Foods marketinde daha avuç içi ödeme teknolojisinin ödeme seçeneği olarak sunulmasının planlandığı ifade edildi.
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