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Marketlerde yeni dönem başlıyor! Artık avuç içi ile ödeme yapılabilecek

'de işlemlerinde sağladığı kolaylık nedeniyle bazı marketlerde avuç içi ile ödeme teknolojisinin kullanımına başlanacağı duyuruldu. Yapılan açıklamada binlerce müşterinin bu sisteme kaydolduğu ve olumlu geri bildirim aldığı da ifade edildi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 21.04.2021 Güncelleme Tarihi: 21.04.2021
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Marketlerde yeni dönem başlıyor! Artık avuç içi ile ödeme yapılabilecek

'li e-ticaret devi , işlemlerini daha hızlı ve kolay hale getirmek için şirketin merkezinin bulunduğu 'daki bazı marketlerde avuç içi ile ödeme teknolojisinin kullanıma sunulacağını duyurdu.

Amazon'dan yapılan açıklamada, mağazalardan yapılan alışverişlerde müşterilerin avuç içlerini kullanarak ödeme yapmalarını sağlayan "" adı verilen teknolojinin geçen yıl eylül ayında kullanıma sunulduğu hatırlatıldı.

Söz konusu teknolojinin Seattle bölgesindeki çeşitli Amazon mağazalarına giriş ve alışverişlerde ödeme seçeneği olarak sunulduğuna işaret edilen açıklamada, binlerce müşterinin bu hizmet için kaydolduğu ve geri bildirimlerin olumlu olduğu aktarıldı.

Açıklamada, avuç içi ile ödeme teknolojisinin perakendesi zincirlerinden Whole Foods'un Seattle'daki bir marketinde ödeme seçeneği olarak sunulmaya başlandığı belirtilerek, gelecek aylarda kentte bulunan 7 Whole Foods marketinde daha avuç içi ödeme teknolojisinin ödeme seçeneği olarak sunulmasının planlandığı ifade edildi.

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