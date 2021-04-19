19 Nisan 2021, Pazartesi
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THY'den "hijyen seti" açıklaması

(), Kovid-19 önlemleri kapsamında tüm uçuşlarında yolcularına "hijyen seti" vermeye ve uçuş boyunca gerekli tedbirleri uygulamayı sürdürüyor.

EKONOMİ AA
Giriş Tarihi: 19.04.2021
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THY'den hijyen seti açıklaması

THY'nin sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda, yolculara maske, antiseptik mendil ve el dezenfektanı bulunan hijyen setinin verildiği belirtildi.

Seferin saati ve durumuna göre yolculara ayrıca battaniye, kulaklık ve tekstil ürünleri hizmetinin sunulduğu ifade edilen paylaşımda, "Yüksek standartlarda oluşturduğumuz hijyen politikamız ile şekillenen uçak içi servislerimiz, yolcularımıza çok daha güvenli bir seyahatin kapısını açıyor. Sağlıklı ve keyifli yolculuklar dileriz" denildi.

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