21 Nisan evde bakım maaşı yatan iller güncel liste: e-Devlet ile evde bakım yardımı sorgulama nasıl yapılır?
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenlik bir şekilde ödenen evde bakım yardımının bu ayki ödemeleri başladı. 15 Nisan'da başlayan yardım ödemesinin nisan ayı ödemelerinin hangi illere yapıldığı merak ediliyor. Peki, e-Devlet ile evde bakım yardımı sorgulama nasıl yapılır? İşte 21 Nisan evde bakım maaşı yatan iller güncel liste...
Evde bakım maaşı yatan iller güncel liste, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından birçok kalem altında yardım ödemeleri yapılıyor. Bunlardan biri de, yaşlı, hasta ve bakıma muhtaç bireylerin desteklenmeleri için verilen evde bakım yardımı... Bu destekten faydalanan vatandaşlar, nisan ayı ödemeleri ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, e-Devlet ile evde bakım yardımı sorgulama nasıl yapılır? İşte 21 Nisan evde bakım maaşı yatan iller güncel liste...
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER GÜNCEL LİSTE
İşte 21 Nisan 2021 tarihi itibarıyla evde bakım maaşı yatan iller listesi:
Amasya, Kırklareli, Edirne, Bolu, Samsun, Aksaray, Ordu, Hatay, Sakarya, Antalya, Afyonkarahisar, İzmir, Balıkesir, Isparta, Konya, Diyarbakır, Manisa, Uşak, Bilecik, Adıyaman, Gaziantep, Zonguldak, Osmaniye, Erzincan, Tekirdağ, Şanlıurfa, Bursa, Adana, Karabük, İstanbul, Kars, Mersin, Erzurum, Kayseri.
2021 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?
Engelli bireylerin evde bakımlarının sağlanması için Evde Bakım Yardımı hizmeti verilmekte olup 2021 yılı ilk altı aylık dönemi için Evde Bakım Yardımı kapsamında kişi başına ödenecek yardım miktarı 1.657,86 TL'ye yükselmiştir.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ (E-DEVLET)
SMS İLE SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atarak sorgulayabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.
EVDE BAKIM MAAŞI NEDİR?
Evde bakım maaşı, bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere devlet tarafından verilen hasta bakım parasıdır. Bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere verilir.
Tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3'ünden az olan bakıma muhtaç engellilerin bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödenen aylığa evde bakım aylığı denir.
EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:
1) Gelir kriterlerinin uygun olması,
2) Bakıma muhtaçlık kriteri,
3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.
Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.
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- 21 Nisan evde bakım maaşı yatan iller güncel liste: e-Devlet ile evde bakım yardımı sorgulama nasıl yapılır?
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