Son dakika: İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en çok sefer yapılan havalimanı oldu

İGA'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) verilerine göre İstanbul Havalimanı'nın 1 - 7 Mart tarihlerinde Frankfurt, Amsterdam Schiphol ve Paris CDG havalimanlarını geçerek Avrupa'nın en çok sefer yapılan havalimanı olduğu bildirildi.

İstanbul Havalimanı'ndan geçen hafta günlük ortalama 551 sefer gerçekleştirildi.