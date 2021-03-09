09 Mart 2021, Salı
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Son dakika: İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en çok sefer yapılan havalimanı oldu

Son dakika haberine göre , 1-7 Mart tarihleri arasında 'nın en çok sefer yapılan havalimanı oldu. Öte yandan geçen hafta günlük ortalama 551 sefer gerçekleştirildi.

EKONOMİ AA
Giriş Tarihi: 09.03.2021
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Son dakika: İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en çok sefer yapılan havalimanı oldu

İGA'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) verilerine göre İstanbul Havalimanı'nın 1 - 7 Mart tarihlerinde Frankfurt, Amsterdam Schiphol ve Paris CDG havalimanlarını geçerek Avrupa'nın en çok sefer yapılan havalimanı olduğu bildirildi.

İstanbul Havalimanı'ndan geçen hafta günlük ortalama 551 sefer gerçekleştirildi.

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