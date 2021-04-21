Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy A Haber'e konuştu: Hızlı bir şekilde eski günlerimize döneceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Turizm Haftası dolayısıyla turizm sektörü temsilcilerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşmede alınan kararları, turizm sektöründe mayıs sonu sona eren KDV indirimlerinin haziran sonuna kadar uzatılma kararını ve bu yıl turizm sezonundaki beklentileri Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

"ESKİ GÜNLERİMİZE DÖNECEĞİZ"

Bakan Ersoy, toplantıda çok hızlı bir şekilde karar alınmasının önemine dikkat çekerek "Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. Vatandaşlardan ricada bulunan Bakan Ersoy, "Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu tarafından alınan tedbirlere uyarsak hızlı bir şekilde turizmdeki eski günlerimize döneceğiz. Bu yıl iç turizm geçen seneye göre daha hareketli olacak, vaka sayılarının inmesiyle birlikte ise dış turizmden de rezervasyon taleplerinin artacağını ön görüyoruz. Geçen yıla oranla bu sezonu daha üst sevilerde tamamlayacağız." dedi.