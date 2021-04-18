İcra ve iflasta yeni dönem! Meclis'in gündemine geliyor

SÖZLEŞMENİN FESHİ:



Konkordatonun başarıya ulaşabilmesi için, borçlunun taraf olduğu ve işletmesinin faaliyetinin devamı için önem arz eden sözleşmeler konkordato sürecinde de devam edecek. Borçlu için aşırı külfet getiren sözleşmeler ise komiserin uygun görüşü ve mahkemenin izniyle borçlu lehine feshedilebilecek.