14 milyon Türk'ün parası Malta'daki bu binada!
Sahibi, ortağı, çalışanı dahi bilinmeyen kripto paralara her gün milyon dolarlar akıyor. Dijital para borsasının kalbi ise Malta’daki bu binada atıyor. Türkiye'den açılan hesap sayısı 14 milyonu geçti. Vatandaşın 5 milyar doları Binance adlı borsaya gitti.
Binance, Malta Borsası'nın bulunduğu bu binada kiracı...
SÖZDE ADRES: Melita Court Level 3 Triq Giuseppe Cali Ta' Xbiex XBX 1420 Malta
GERÇEK ADRES: Garrison Chapel İl-Belt Valletta Vlt 1063, Malta
SADECE 4 YIL OLDU
Changpeng Zhao, Binance'ı Çin'de 2017'de kurdu. Denetimler artınca Japonya ve Tayvan'ın ardından Malta'ya taşıdı.
5 MİLYAR DOLAR MALTA'YA AKTI
Pandemiyle birlikte oluşturulan korku havası vatandaşı kısa yoldan zengin olma hayaliyle kripto paralara yöneltti. Türkiye'den açılan hesap sayısı 14 milyonu geçti. Vatandaşın 5 milyar doları Malta'daki Binance adlı borsaya gitti.
Merkez Bankası kripto paralarla ilgili tedbirler alırken Türkiye'deki yatır çılgınlığının boyutu da her geçen gün büyüyor. Son yapılan araştırmalara göre sadece Türkiye'den bu paralara yatırım yapmak için 14 milyondan fazla hesap açıldığı ortaya çıktı. Vatandaşlar 5 milyar dolarlık bir parayı da bu sisteme soktu. Bu paralar Çin'de kurulan ve Malta'ya taşınan kripto para borsası Binance'ye gönderildi. Bu sektöre paralarını yatıran vatandaşların büyük çoğunluğu genç ve aslında az geliri olan insanlardan oluşuyor. Bu insanların bir kısmi ise kredi çekerek sisteme yatırım yapıp başka bir tehlikenin de içine giriyor.
PANDEMİ KORKUSU
Pandemi ile birlikte zirve yapan kripto para çılgınlığı aslında kısa yoldan zengin olma umuduyla başlıyor. Ortaya atılan ekonomik kriz algısı ve hastalık korkusu ile birlikte insanlar bu umuda yönlendiriliyor. Adeta bir kumar gibi her geçen gün artan paranın büyüsüne kapılan yatırımcılar 'daha çok kazanç' için 'daha çok para' bulmanın yollarını aramaya başlıyor. İşsizlik ya da parasızlık korkusu sonrası kendine bir güvenli liman arayanlar bu sistemdeki 'büyük para kazanma' büyüsüne de kapılıyor.
YOK OLABİLİR
Oysa arkasında bir otoritenin olmadığı sistem birilerinin düğmeye basmasıyla yükseldiği gibi atılacak bir twitle bir anda yok da olabilecek bir yapıda. Örneğin Elon Musk bir twet ile bir kripto paranın değerini yüzde 14 bin artırabildi. Atacağı olumsuz bir twit de tersi etkiyi gösterecektir. Bu durumda yatırımcının derdini anlatacağı bir otorite de bulunmuyor. Geleceğin sistemi olarak gösterilen kripto paralar ancak otoritelerin düzenleme yapması ve denetim ile koruma mekanizmaları oluşmasıyla tehlikesiz kullanıma açılabilecek.
İNSANLAR NEDEN İLGİ GÖSTERİYOR
Pandemi ile birlikte gelen belirsizlik ve korku ile umut pompalanıyor.
Kısa yoldan zengin olma hayali dilden dile aktarılıyor.
Her ortamda 'çok para kazanan' kişilerin hikayeleri anlatılıp ilgi artırılıyor.
Sosyal medyadan sürekli çok para kazanma formülleri pazarlanıyor.
Küresel krizler sebebiyle insanlara güvenli liman olarak kripto paralar sunuluyor.
AMAN DİKKAT
Sistemin görünür bir sahibi yok, muhatap bulunmuyor.
Para transferinde denetim yok, bir anda varlığınız yok olabilir. İşlemi tersine çevirme imkanı bulunmuyor.
Kontrol olmadığı için suç örgütleri para transferinde kullanıyor.
İstendiği an coinlerin fiyatı aşırı derecede indirilip paranız alınıyor.
Yükseldiğinde satış engelleniyor.
Çıkmak isteyenler kurtulamıyor.
Dolandırıcılar ilgiyi görüp bu alanda cirit atıyor. İnsanların bilgilerini çalıyor.
BU DÜŞÜNCELER SİZİ YAKABİLİR!
Az para ile gireyim bir şey kaybetmem.
Kazanmaya başladım biraz daha para yatırayım.
Birisi 2 bin lira yatırıp 4 milyon lira almış, ben de alırım.
Çok kazanmak için çok yatırmak lazım. Kredi çekeyim.
Kazandığımı çekmeyeyim, nasılsa artacaktır.
PARALAR BURADA TOPLANIYOR
Çeşitli kripto paraların ticareti için platform sağlayan Binance dünyanın en büyük kripto para borsası oldu. Günde 2 milyar dolara hükmeden borsanın aslında Malta Borsası'nın içindeki bölümden ibaret olduğunu ortaya çıktı. Çin'de 2017'de kurulan Binance, milyonlarca insanın parasını kullanıyor. Bir otoriteye hesap vermiyor. İşlem yapanlar zarara uğrarsa bir muhatap yok.
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