14 milyon Türk'ün parası Malta'daki bu binada!







Merkez Bankası kripto paralarla ilgili tedbirler alırken Türkiye'deki yatır çılgınlığının boyutu da her geçen gün büyüyor. Son yapılan araştırmalara göre sadece Türkiye'den bu paralara yatırım yapmak için 14 milyondan fazla hesap açıldığı ortaya çıktı. Vatandaşlar 5 milyar dolarlık bir parayı da bu sisteme soktu. Bu paralar Çin'de kurulan ve Malta'ya taşınan kripto para borsası Binance'ye gönderildi. Bu sektöre paralarını yatıran vatandaşların büyük çoğunluğu genç ve aslında az geliri olan insanlardan oluşuyor. Bu insanların bir kısmi ise kredi çekerek sisteme yatırım yapıp başka bir tehlikenin de içine giriyor.