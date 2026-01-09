ATV’de Süper Kupa final heyecanı! İki teknik adamdan maç öncesi çarpıcı açıklamalar

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco "GALATASARAY'A KARŞI 2. DERBİYİ OYNAMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM" Tedesco, yarınki finalde nasıl bir mücadele olacağına dair görüşlerini şöyle aktardı: "Bu sezon ilk karşılaştığımız maça bakacak olursanız; bence çok iyi bir maç oldu. İki takım da kaliteli takımlar. Futbolda bu rekabet önemlidir. Duygular çok önemlidir, aynı zaman da saygı da çok önemli. Çünkü burada mevzu bahis futbol. Ben de kısa sürede onlara karşı 2. derbiyi oynamak için sabırsızlanıyorum." "UMARIM HERKES SAĞLIKLI ŞEKİLDE EVİNE DÖNER" Olimpiyat Stadyumu'na gelecek binlerce taraftara mesajını ileten Tedesco, "Stadyuma geldikleri için teşekkür ediyorum. Taraftarlar futboldaki en önemli şey. Maçın keyfini çıkarsınlar. Umarım herkes sağlıklı şekilde evine döner. Benim onlara vereceğim mesaj maçtan keyif almaları" diye konuştu.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk OKAN BURUK'TAN FİNAL ÖNCESİ DOSTLUK VURGUSU: "REKABET SAHADA KALSIN" Okan Buruk, bir önceki Süper Kupa finalinde bir arada olamadıklarını vurgulayarak sözlerine başladı. Yalnızca bir final oynamadıklarını, taraftarlara da önemli mesajlar verdiklerini dile getiren Buruk, "İki takım arasında sahadaki rekabetin çok yüksek olduğunu biliyoruz ama dışarıdaki dostluk mesajının çok önemli olduğu bir dönem geçiriyoruz. Bu rekabetin saha içinde geçmesi en büyük dileğim. Güzel bir maç olsun. Yarı finallerde bunu gördük. Oyunlar ve pozisyonlar konuşuldu. Finali hak eden iki takım karşı karşıya gelecek. Finali kazanan sadece bir kupa kazanacak. Ligdeki yarışımız sürüyor. Belki kupayı kazanmak psikolojik bir avantaj olabilir. Hem benim hem de oyuncularım tarafından dostluk içinde güzel bir gece olsun, en büyük dileğim bu." ifadelerini kullandı. İki takımın da yarı final maçlarında kupayı ne kadar istediğini gösterdiğini vurgulayan Buruk, "Yarın iki takımın da çok istediği bir maç olacak. Ligde korkuların daha fazla olduğu maçlar olabiliyor. Puan farkının açılmaması gibi durumlar olabiliyor. Her takım kazanmak için sahaya çıkıyor ama maç içinde sizin planlarınızın dışında oyuncuların da kendilerini kaybetmemeye odakladığı maçlar gördük. Yarın bir final maçı oynanacak. İki takımın da daha çok oyuna odaklanacağı, kazanmaya odaklanacağı çekişmeli bir maç bizi bekliyor. İki ekibin yarı finaldeki performansına bakınca seyir zevkinin yüksek olacağına inanıyorum." açıklamasında bulundu.