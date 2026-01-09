CANLI YAYIN

ATV’de Süper Kupa final heyecanı! İki teknik adamdan maç öncesi çarpıcı açıklamalar

İHA | AA
Yayıncılığını Turkuvaz Medya’nın üstlendiği Turkcell Süper Kupa finali için geri sayım başladı. Dev mücadeleye saatler kala, maç öncesi düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe ve Galatasaray teknik direktörleri dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray, yarın saat 18.45'te Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Final öncesi TFF Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde iki takımın teknik direktörleri ve oyuncuların katıldığı ortak basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, "Yeni yıla Samsunspor galibiyeti ile başladığımız için çok mutluyum. Aynı zamanda yarın final oynayacağımız için çok mutluyum. Takımdaki her oyuncunun bu maçı oynamak için sabırsızlandığının altını çizmek istiyorum. Takımda çok güzel bir enerji var. Sakatlıktan dönen oyuncularımız var. Talisca da sakatlıktan döndü, yarın kadroda olacak. Geri kalanlara gün gün bakacağız. Yeni transferimiz Guendouzi takımla ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Mert de takımımıza katıldı. O da kaleci grubuyla ilk çalışmasını dün yaptı, bugün ikinci antrenmanını yapacak. Takım olarak bu maç için sabırsızlanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico TedescoFenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco

OLİMPİYAT STADI YORUMU

Final maçının oynanacağı statla ilgili eleştirilerin olması üzerine İtalyan teknik adam, "Bu durumu umursamıyorum. Önemli olan şey değiştirebileceğimiz şeylere odaklanmak. Finale nasıl bir takımla çıkıp, nasıl etki edebileceğiniz önemli. Geri kalan konular benim için önemli değil" şeklinde konuştu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco

"GUENDOUZİ, PRİME DÖNEMİNDE FENERBAHÇE'Yİ SEÇTİ"

Yeni transfer Anthony Musaba'nın Samsunspor karşısında 11'de başladığı hatırlatılarak Matteo Guendouzi'nin de finalde görev alıp almayacağı sorusuna Tedesco, "İki gün önce Lazio ile 90 dakika oynadı. Yarın kaç dakika oynayacağı net değil. Bu kararı kendisi ile konuşarak karar vereceğiz. O hep kazanmak isteyen bir oyuncu. Winner bir oyuncu. Prime döneminde Fenerbahçe'yi seçti. Buraya 35 yaşında gelmedi. Bu durum bizleri mutlu ediyor. Kulüp olarak çok iyi bir iş çıkarttık. Nasıl olacağını göreceğiz, tek isteğimiz onun burada keyif alması" yanıtını verdi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco

"GALATASARAY'A KARŞI 2. DERBİYİ OYNAMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

Tedesco, yarınki finalde nasıl bir mücadele olacağına dair görüşlerini şöyle aktardı:

"Bu sezon ilk karşılaştığımız maça bakacak olursanız; bence çok iyi bir maç oldu. İki takım da kaliteli takımlar. Futbolda bu rekabet önemlidir. Duygular çok önemlidir, aynı zaman da saygı da çok önemli. Çünkü burada mevzu bahis futbol. Ben de kısa sürede onlara karşı 2. derbiyi oynamak için sabırsızlanıyorum."

"UMARIM HERKES SAĞLIKLI ŞEKİLDE EVİNE DÖNER"

Olimpiyat Stadyumu'na gelecek binlerce taraftara mesajını ileten Tedesco, "Stadyuma geldikleri için teşekkür ediyorum. Taraftarlar futboldaki en önemli şey. Maçın keyfini çıkarsınlar. Umarım herkes sağlıklı şekilde evine döner. Benim onlara vereceğim mesaj maçtan keyif almaları" diye konuştu.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan BurukGalatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk

OKAN BURUK'TAN FİNAL ÖNCESİ DOSTLUK VURGUSU: "REKABET SAHADA KALSIN"

Okan Buruk, bir önceki Süper Kupa finalinde bir arada olamadıklarını vurgulayarak sözlerine başladı.

Yalnızca bir final oynamadıklarını, taraftarlara da önemli mesajlar verdiklerini dile getiren Buruk, "İki takım arasında sahadaki rekabetin çok yüksek olduğunu biliyoruz ama dışarıdaki dostluk mesajının çok önemli olduğu bir dönem geçiriyoruz. Bu rekabetin saha içinde geçmesi en büyük dileğim. Güzel bir maç olsun. Yarı finallerde bunu gördük. Oyunlar ve pozisyonlar konuşuldu. Finali hak eden iki takım karşı karşıya gelecek. Finali kazanan sadece bir kupa kazanacak. Ligdeki yarışımız sürüyor. Belki kupayı kazanmak psikolojik bir avantaj olabilir. Hem benim hem de oyuncularım tarafından dostluk içinde güzel bir gece olsun, en büyük dileğim bu." ifadelerini kullandı.

İki takımın da yarı final maçlarında kupayı ne kadar istediğini gösterdiğini vurgulayan Buruk, "Yarın iki takımın da çok istediği bir maç olacak. Ligde korkuların daha fazla olduğu maçlar olabiliyor. Puan farkının açılmaması gibi durumlar olabiliyor. Her takım kazanmak için sahaya çıkıyor ama maç içinde sizin planlarınızın dışında oyuncuların da kendilerini kaybetmemeye odakladığı maçlar gördük. Yarın bir final maçı oynanacak. İki takımın da daha çok oyuna odaklanacağı, kazanmaya odaklanacağı çekişmeli bir maç bizi bekliyor. İki ekibin yarı finaldeki performansına bakınca seyir zevkinin yüksek olacağına inanıyorum." açıklamasında bulundu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco (sağda) ve Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk (solda) Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco (sağda) ve Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk (solda)

"TRANSFER SADECE SİZİN İSTEĞİNİZLE OLMUYOR"

Devre arası transfer dönemine ilişkin soruyu yanıtlayan Okan Buruk, kadroda çok iyi oyunculara sahip olduklarının altını çizdi.

Fenerbahçe karşısında sahaya çıkacak ilk 11 ve kulübede olacak isimlerin çok önemli futbolcular olduğunu dile getiren Buruk, "Bu dönemde 2 oyuncumuz; Osimhen ve Jakobs, Afrika Kupası'nda. Ayrıca Singo yarın takımla olmayacak. Transfer çalışmalarımız devam ediyor. Transfer sadece sizin isteğinizle olmuyor. Ya çok yüksek paralar vereceksiniz ya da sözleşmeyle ilgili daha kolay olacak oyuncuları tercih etmek zorundasınız. Şampiyonlar Ligi'nde yeni transferleri oynatamayacağımız için biraz daha zamana ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz. Yani zamanı doğru kullanmak istiyoruz. Benim için de bu dönem zor olacak. Hem maçları oynayıp hem de transferle ilgili karar alacağız. Başkanımız ve yönetim kurulu üyemiz Abdullah Kavukcu bu anlamda çalışma içinde. En kısa sürede istediğimiz oyuncuları kadroya katacağız. Yarın da hem başlayacak 11'de hem de kulübede çok iyi oyunculara sahibiz." diye konuştu.

Yarın oynanacak maçın saatinin erkene alınmasının pozitif olduğunu da sözlerine ekleyen Okan Buruk, şunları söyledi:

"Rüzgarın daha az olduğu saatte olması oyunun da daha normal halde gitmesini sağlayacak. Hava durumunu çok düşünmedik. Bugüne kadar hangi statta oynadıysak ona göre hazırlandık. Çıkacak, başlayacak ve maçı oynayacak 11 üzerine odaklandık. Sadece teknik adam olarak değil, oyuncu anlamında da derbileri seven bir takıma sahibiz. İyi bir oyuncu grubumuz var. Bu maçlardaki performanslarını Şampiyonlar Ligi'nde gördüğümüz de oluyor. Biz planlarımızı yapıyoruz. Oyuncu kalitemiz bu derbileri oynamaya çok müsait ve iyi oyuncular sayesinde bu derbileri kazanıyoruz."

Nelson Semedo (solda) ve sarı-kırmızılı ekibin kaptanı Mauro Icardi (sağda)Nelson Semedo (solda) ve sarı-kırmızılı ekibin kaptanı Mauro Icardi (sağda)

MAURO ICARDİ: "BİRÇOK KUPA KAZANDIK VE DAHA FAZLASINI KAZANMAK İSTİYORUZ"

Sarı-kırmızılı takımın kaptanı Mauro Icardi, finallerin kendileri ve kulüp için çok önemli olduğunu söyledi.

Son yıllarda birçok şampiyonluk yaşadıklarını dile getiren Arjantinli futbolcu, "Yarın da şampiyonluk yaşamak istiyoruz. Hocamın da dediği gibi güzel bir maç olmasını diliyorum. Kupa, kulüp ve taraftarımız için çok önemli. Kazanmak için her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.

Yarınki maçta ilk 11'e ve kulübeye odaklanmak gerektiğini, bireysel performansların önemli olmadığını vurgulayan Icardi, "Ben forvetim ve işim gol atmak. Aynı zamanda kaptan olduğum için de kendimi şanslı hissediyorum. Türkiye'ye geldiğimden bu yana takımıma yardımcı oldum. Ama futbol birlikte oynanan bir oyun. Kolektif oynadığınız zaman bireysel ödülleri kazanıyorsunuz." dedi.

Derbiyle ilgili olarak taraftara mesajını da ileten Icardi, şöyle konuştu:

"Arjantinli olarak futbolun tutkusunu dünyanın her yerinde çok iyi biliyorum. 4 yıl önce geldiğimde de hem normal maçlarda hem de derbi maçlarda buradaki atmosfere şaşırmıştım. Çok iyi ve farklı bir atmosfer olduğunu söyleyebilirim. Bu tür maçlar taraftarlarımız için çok iyi. Onları mutlu etmek istiyoruz. Zaten birçok kupa kazandık ve daha fazlasını kazanmak istiyoruz."

Fenerbahçe takım kaptanlarından Nelson Semedo (AA)Fenerbahçe takım kaptanlarından Nelson Semedo (AA)

NELSON SEMEDO: "KUPAYI KAZANMAK SEZONUN GERİ KALANI İÇİN MORAL OLUR"

Toplantıda konuşan sarı-lacivertlilerin Portekizli sağ beki Nelson Semedo, "Finalde olduğumuz çok mutluyuz. Samsunspor'a karşı çok iyi maç çıkardık. Finale çıkmayı hak ettiğimizi düşünüyorum. Umarım güzel bir maç olur, sadece futbolun konuşulduğu bir karşılaşma olur. Bu maç için çalışmalarımızı iyi şekilde sürdürdük. Yeni yıla galibiyetle başladığımız için mutluyuz. Takıma yeni katılan iyi transferlerimiz var; Musaba ilk maçta kendi gelişimini gösterdi. Mert ve Matteo da bugün takımla çalıştı. Umuyoruz yarın bizler için iyi bir maç olur. Kulüp ve taraftarlarımız bu kupayı hak ediyorlar. Yanılmıyorsam en son 2014 yılında kazandık. Sezonun geri kalanı içinse kupayı kazanmak bizler için moral olur. Daha da iyi olabilmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

