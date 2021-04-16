Restoranlar zor dönemi aşmak için kampanya başlatıyor: Dostuna iftar sofrası kur

Her Ramazan ayında ailelerin eş-dost ve yakınlarına restoranlarda iftar davetleri verdiğini aktaran TÜRES Başkanı Ramazan Bingöl, "Ancak son iki yıldır pandemi nedeniyle bu davetlere ara vermek zorunda kaldık. Bu Ramazan'da da tedbir amaçlı sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Biz de hem bu davet geleneğini sürdürmek hem de esnafa destek olmak amacıyla 'Dostuna iftar sofrası kur' kampanyası başlatıyoruz. İnsanlar eş-dostunun adresini vererek restoranlara sipariş verecek. Biz de en güzel menülerimizde onların eş-dostunu kendi evlerinde ağırlayacağız. Aynı sofrada bulaşamasalar da iftar daveti geleneğini sürdürmüş olacağız" dedi.