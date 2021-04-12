Son dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarih verdi! İstanbullulara metro müjdesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, toplam fiziki ilerlemenin yüzde 62 olduğu Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı metro hattının 2022 sonunda açılacağını bildirdi.

Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı metro hattında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi alan Karaismailoğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, AK Parti hükümetleri döneminde ulaşım ve haberleşme için 1 trilyon 86 milyar liradan fazla yatırım yapıldığını söyledi.

Projeler sayesinde yılda 1 milyon 20 bin vatandaşa doğrudan ve dolaylı olarak istihdam imkanı sağlandığını dile getiren Karaismailoğlu, demir yollarının toplam yatırımlar içindeki payının yüzde 18,6 olduğunu aktardı.

Karaismailoğlu, 202,2 milyar liralık bu meblağla hem yerel hem de bölgesel anlamda insan ve yük taşımacılığı alanında büyük bir iddia kazandıklarının altını çizerek, kent içi ulaşımda da raylı sistem projeleri gerçekleştirerek pek çok şehirde halkı trafik çilesinden kurtaran, konforlu, hızlı ve ekonomik bir ulaşım alternatifiyle buluşturduklarını anlattı.

Son 19 yılda, 11 bin 590 kilometre uzunluğundaki konvansiyonel demir yolu hattının tamamını yenilediklerini belirten Karaismailoğlu, 1.213 kilometre yüksek hızlı tren hattı yaptıklarını, ülkeyi dünyada 8'inci, Avrupa'da 6'ncı yüksek hızlı tren işletmecisi haline getirdiklerini, halen 3 bin 872 kilometre daha demir yolu yapımına devam ettiklerini aktardı.

Karaismailoğlu, Ankara-Sivas ve Konya-Karaman yüksek hızlı tren hatlarını yakın zamanda hizmete açacaklarını vurguladı.