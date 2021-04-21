Seyyanen zam yolda: Emekliye 400 TL!
Emekliye güzel haber... Milyonlarca emekli Mayıs ayında ikramiyelerine kavuşuyor. Bununla birlikte emeklileri sevindiricek bir gelişme daha var... Memurlar ve emekliler seyyanen zam beklentisi taşıyor. Memur-Sen de kamu görevlilerine '400 TL seyyanen zam + yüzde 5 peşin enflasyon farkı' bekliyor.
Yaklaşık 16 milyon memur ve memur emeklisinin gözü Temmuz zammında.
Zam oranları merakla beklenirken; hem memurlar hem emekliler için seyyanen zam talepleri geliyor.
Ağustos'taki toplu sözleşmenin hazırlıklarını da yapan Memur-Sen'in Genel Başkanı Ali Yalçın, "Kamu görevlilerine yönelik teşvik paketi çağrımıza, 400 lira seyyanen zam ve yüzde 5 peşin enflasyon farkı tekliflerimize olumlu cevap verilmesini bekliyoruz" dedi.
Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Araştırma Müdürü Namık Tan da "Aylıklara seyyanen zam yapılması, emeklilerde bir beklentiye dönüşmüş durumdadır" değerlendirmesini yaptı.
ELVAN: EKSTRA ÖDEMEMİZ OLACAK
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, salgın nedeniyle bütçede bulunmamasına rağmen, bu yıl için şu an 46.5 milyar liralık ekstra giderin söz konusu olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:
"12.3 milyar lirası vazgeçmiş olduğumuz gelirlerden kaynaklanıyor, 34.2 milyarlık kısım da harcama kısmında. Esnafımızın ciddi sıkıntılar yaşadığını biliyoruz. Bunlara yönelik kamu mali politikası el verdiği sürece gerekli desteği vermeye devam edeceğiz. Enflasyon farkından dolayı memur ve emeklilere ekstra bir ödememiz olacak."
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