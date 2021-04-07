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Son dakika: Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı'dan Ramazan pidesi açıklaması

Ramazan pidesi fiyatlarına ilişkin açıklama yapan Başkanı , "Bu yıl Ramazan Pidesi il bazında “illerimizin maliyetleri dikkate alınarak” kilogram bazında 11-12 TL civarında gerçekleşecektir. Örneğin, 275 Gr. pide 3 TL, ve 'de 250 Gr. pide 3 TL, 'da 365 gr. pide 4 TL, ve 'de 370 gr pide 4 TL iken 'da ise 500 gr. pide 5 TL'den satışa sunulacaktır." dedi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 07.04.2021 Güncelleme Tarihi: 07.04.2021
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Son dakika: Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı'dan Ramazan pidesi açıklaması

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Ramazan pidesi fiyatlarına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Bu yıl Ramazan Pidesi il bazında "illerimizin maliyetleri dikkate alınarak" kilogram bazında 11-12 TL civarında gerçekleşecektir.

Örneğin, Ankara 275 Gr. pide 3 TL, Antalya ve İzmir'de 250 Gr. pide 3 TL, İstanbul'da 365 gr. pide 4 TL, Sakarya ve Kocaeli'de 370 gr pide 4 TL iken Trabzon'da ise 500 gr. pide 5 TL'den satışa sunulacaktır.

Önceliğimiz salgın tedbirleri çerçevesinde üretilen Pidelerimizin en hijyenik şekilde vatandaşlarımıza ulaştırılması olacak ve işletmelerimizde "Maske, Sosyal Mesafe ve Temizlik" konusunda gereken hassasiyet gösterilecektir.

Bu vesile ile yaklaşan Ramazan ayının milletimiz, ülkemiz ve İslam âlemi için hayırlara vesile olmasını diler, saygılar sunarım."

Ramazan pidesi fiyatları ne kadar oldu? RAMAZAN PİDESİ FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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