Son dakika: Hasankeyf-2 Köprüsü açıldı! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan tarihi törende önemli açıklamalar
Son dakika haberine göre; Türkiye'nin en uzun köprüleri arasında yer alacak Hasankeyf-2 Köprüsü'nde çalışmalar tamamlanırken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan videokonferansla köprünün açılışına katıldı. Başkan Erdoğan, "İstismar araçlarını kaybetmemek uğruna, her türlü alçaklığa imza attılar. Kardeşlerimiz hizmet almasın diye her türlü iğrençliği sergilediler" dedi. Erdoğan, "Türkiye'nin koronavirüs salgınıyla mücadelesi hem Dünya Sağlık Örgütü hem de Batılı basın yayın organları tarafından örnek gösteriliyor." ifadelerini kullandı. Hasankeyf-2 Köprüsü, hem yeni yerine taşınan Hasankeyf'e ulaşımı sağlayacak hem de Batman-Midyat yolunda baraj geçiş sorununa çözüm olacak.
Türkiye'nin en uzun köprüleri arasında yer alan Hasankeyf-2'nin açılışını Başkan Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan açılışta önemli açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:
Sözlerimin hemen başında vefatının 28. yıldönümü olan 8. Cumhurbaşkanımız merhum Turgut Özal'ı rahmetle yad ediyorum. İnşa ettiğimiz bu köprümüzle bölgemize gurur verici yatırımı kazandırmış bulunuyoruz. Toplam yatırım tutarı 439 milyon lirayı bulan bu köprü su altında kalan Batman-Midyat yolunun Hasankeyf'le olan irtibatını sağlayacaktır. Zamandan ve akaryakıttan önemli ölçüde tasarruf edilecektir. Batman-Mardin-Habur Sınır Kapısı'yla da irtibat sağlayacak bu köprü bölge ticaretine çarpan etkisi olacaktır. Tüm kurumlarımızı işçisinden mühendisine tebrik ediyorum. Türkiye'nin ihtiyacı eser ve hizmet siyasetidir. Eser, yatırım ve hizmetlerimizle mührümüzü vuruyoruz. Batısında ne varsa doğusunda da o olsun diye koşturuyoruz. Takoz muhalefetiyle önümüzü tıkamaya çalışan kifayetsizlere rağmen hayata geçiriyoruz.
Bölücü terör örgütünün sabotajlarıyla da uğraşıyoruz. İstismar araçlarını kaybetmemek adına her türlü alçaklığa imza attılar. Kardeşlerimiz hizmet almasın diye her türlü iğrençliği sergilediler. Baraj yaptık, müteahhitleri tehdit ettiler, havalimanı yaptık iftira ettiler, okul yaptık öğretmenlerimizi şehit ettiler. Kütüphane yaptık, ateşe verdiler. Bölgeye yatırım getiren iş adamlarını baskıyla yıldırmaya çalıştılar. Belediye araçlarını halka hizmet vermek yerine sokaklara çukur hendek açmak için kullandılar.
Ilısu Barajı'nın inşa sürecinde karşılaşılan süreci halkımız biliyor. Biz bunların hiçbirine prim vermedik. Mimar Sinan'ın dediği gibi "Yaptığın işi gönlünde hissedersen ırmaklar çağlar içinde" diyerek yolumuzda yürüdük.
Yolları, hastaneleri, havalimanlarını diline dolayanlar yatırımlar hizmete girdiğinde kullanmak için sıraya girdiler.
Atalarımız "Hizmet eden izzet bulur" diyor. Biz de milletimize hizmetkar olmaktan daima şeref duyduk, iftihar ettik. Milletimizin azmiyle her şeyin üstesinden gelebileceğine yürekten inandık. Cumhuriyet tarihinde yapılan yatırımların kat be kat fazlasını son 19 yılda yaptık.
Otoyol uzunluğumuzu 3523 kilometreye yükselterek iki katından fazla artırdık. 83 tünel varken 435'e yükseldi. Tünel uzunluğu 50 km'den 535 km'ye ulaştı.
Demiryolu ağlarımızı sıfırdan yapmışcasına yeniledik, modernize ettik. Şehirlerimize metrolar, tramvay hatları kazandırdık. Havaalanlarımızı 56'ye çıkarak havayolunu halkın yolu haline getirdik.
Artık yabancılar Türkiye'ye geldiklerinde yollarımıza, köprülerimize, havalimanlarımıza gıpta ile bakıyor. Sağlık hizmeti için vatandaşımız yurtdışına gitmiyor, şifasını ülkemizdeki hastanelerde arıyor.
HASANKEYF-2 KÖPRÜSÜ
Türkiye'nin en uzun köprüleri arasında yer alacak Hasankeyf-2 Köprüsü'nde çalışmalar tamamlandı.
DİCLE NEHRİ ÜZERİNDE İNŞA EDİLDİ
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından edinilen bilgiye göre, yeni yerine taşınan Hasankeyf'e ulaşımı sağlayacak, aynı zamanda Batman-Midyat yolunda yapılan Hasankeyf varyantı baraj gölet geçişi sorununa çözüm olacak Hasankeyf-2 Köprüsü, Dicle Nehri üzerinde inşa edildi.
UZUNLUĞU 1001 METRE
Köprü, 1001 metrelik uzunluğuyla Türkiye'nin en uzun köprüleri arasına girdi. Bölünmüş yol standardındaki köprüde yayalar için de bir geçiş yolu bulunuyor.
29 MİLYON LİRALIK KAZANÇ
Hibrit tasarım anlayışıyla yapılan Hasankeyf-2 Köprüsü, zaman ve yakıttan yıllık 29 milyon liralık kazanç sağlayacak.
Maksimum ayak yüksekliği 90 metre, maksimum açıklığı 168 metre olan köprü, hibrit tasarıma sahip olarak yapıldı. Köprünün 681 metresi dengeli konsol, 320 metresi prefabrik kirişli şekilde inşa edildi.
Hasankeyf-2 Köprüsü, Ilısu Barajı çalışmaları kapsamında baraj göleti altında kalan Batman-Hasankeyf-Gercüş-Midyat yolunun göl sahası dışından yeniden inşa edilmesi ve Hasankeyf'in yeni yerleşkesine ulaşımın sağlanması için projelendirildi.
AÇILIŞI BAŞKAN ERDOĞAN YAPACAK
Batman, Mardin ve Habur Sınır Kapısı arasında bağlantı sağlayan ve yol güvenliğiyle konforu artırılan köprünün açılışına, Başkan Erdoğan'ın Huber Köşkü'nden canlı bağlantıyla katılması bekleniyor.
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