İstanbul'da Ramazan pidesi fiyatları ne kadar? Yumurtalı, yumurtasız, susamlı pide fiyatları kaç TL?
Ramazan pidesi fiyatları ne kadar oldu? İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin ile İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Faik Yılmaz imzasıyla İstanbul'da uygulanacak Ramazan pidesi satış fiyatı belli oldu. Ramazan ayına kısa süre kala, pide fiyatlarının ne kadar olduğu merak ediliyor. Peki, İstanbul'da Ramazan pidesi fiyatları ne kadar? Yumurtalı, yumurtasız, susamlı pide fiyatları kaç TL? İşte cevaplar...
Ramazan pidesi fiyatları, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Ramazan ayının yaklaşması ile birlikte iftar sofralarına renk katan Ramazan pidesinin fiyatları da merak edilmeye başlandı. Son dakika açıklamasına göre, İstanbul'da uygulanacak pide fiyatları tarifesi belli oldu. Peki, İstanbul'da Ramazan pidesi fiyatları ne kadar? Yumurtalı, yumurtasız, susamlı pide fiyatları kaç TL? İşte haberin detayları...
İSTANBUL RAMAZAN PİDESİ FİYATLARI NE KADAR?
İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin ile İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Faik Yılmaz imzasıyla yayınlanan Fiyat Tarifesine göre İstanbul'da 365 gram sade Pide 4 liradan, yine aynı gramajlı yumurtalı ve susamlı Pide ise 5 liradan satılacak.
EVDE RAMAZAN PİDESİ NASIL YAPILIR?
İşte yumurtalı pide yapılışı:
RAMAZAN PİDESİ İÇİN MALZEMELER
* 3 su bardağı un
* 1 çay kaşığı tuz
* 1 tatlı kaşığı toz şeker
* 1 paket kuru maya
* 1 yumurta
* 1 yemek kaşığı tereyağı
* 3/4 su bardağı ılık su
* Yarım su bardağı süt
ÜZERİ İÇİN;
* 1 adet yumurta sarısı
* Çörekotu
RAMAZAN PİDESİ YAPILIŞI
Öncelikle mayayı aktif hale getirmek için ilk olarak derin bir kaba maya, süt ve şekeri alın. Maya eriyene kadar yaklaşık 10 dakika malzemeleri bekletin. Ardından diğer malzemeler ilave edilir. Hamur yumuşak bir kıvama gelene kadar yoğrulur.
Elinize yapışmayacak bir kıvam elde ettikten sonra pide hamurunun 40 dakika mayalanması beklenir. Hamur parçalara ayrılır.
Tezgaha un serpilir ve her parçaya el yardımıyla ya da merdaneyle şekil verilir. Açtığımız hamur güzelce yağladığınız tepsiye yerleştirilir.
Elinizi unlu sulu karışıma batırarak önce kenar kısımlara sonra orta kısma iyice bastırarak kare veya baklava dilimi gibi şekil verilir. Bu işlemi yaparken pişerken şekillerin kaybolmaması için sürekli elinizi unlu sulu karışıma batırmalısınız.
Şekil verdikten sonra hamurun mayalanması için yarım saat daha bekletilir. Üzerine bolca çörek otu serpilir. Önceden ısıtılmış 200 derecede kızarana kadar pişirilir. Ev yapımı Ramazan pidesi hazır.