Ramazan pidesi fiyatları, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Ramazan ayının yaklaşması ile birlikte iftar sofralarına renk katan Ramazan pidesinin fiyatları da merak edilmeye başlandı. Son dakika açıklamasına göre, İstanbul'da uygulanacak pide fiyatları tarifesi belli oldu. Peki, İstanbul'da Ramazan pidesi fiyatları ne kadar? Yumurtalı, yumurtasız, susamlı pide fiyatları kaç TL? İşte haberin detayları...

İSTANBUL RAMAZAN PİDESİ FİYATLARI NE KADAR?

İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin ile İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Faik Yılmaz imzasıyla yayınlanan Fiyat Tarifesine göre İstanbul'da 365 gram sade Pide 4 liradan, yine aynı gramajlı yumurtalı ve susamlı Pide ise 5 liradan satılacak.