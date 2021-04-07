Enerjide fiyatları düşürecek yeni adım! Ertuğrul Gazi Türkiye'ye doğru yola çıktı

Türkiye son yıllarda boru hatları üzerinden satın alınan doğal gaza alternatif olarak ortaya çıkan daha uygun maliyetli sıvılaştırılmış doğal gaza ağırlık veriyor.

Gemilerinin biri gidip diğeri gelirken özellikle İran ile boru hatları üzerinden yapılan gaz ithalatındaki düşüş ise dikkat çekiyor. İran'dan yapılan doğal gaz ithalatı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 31,2 azalarak 5,3 milyar metreküp oldu.

Türkiye'nin boru hatları üzerinden ithal ettiği gaz ilk defa geçtiğimiz yıl mart ayında yüzde 50'nin üzerine çıkarak LNG rakamının altına da geriledi.