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Türkiye'nin ilk yüzer LNG gemisi Ertuğrul Gazi'ye Türk bayrağı çekildi

'nin ilk yüzer LNG depolama ve gazlaştırma gemisi ""ye Türk bayrağı çekildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı , Türkiye'nin ilk yüzer LNG depolama ve gazlaştırma gemisi (FSRU) Ertuğrul Gazi'nin bu ay içinde Türkiye kara sularına giriş yapacağını bildirdi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 03.04.2021 Güncelleme Tarihi: 03.04.2021
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Türkiye'nin ilk yüzer LNG gemisi Ertuğrul Gazi'ye Türk bayrağı çekildi

'ın inşa ettirdiği 'nin ilk yüzer LNG depolama ve gazlaştırma gemisi (FSRU) "ERTUGRUL GAZİ" 'ne kaydedilerek Türk bayrağı çekti.

Denizcilik Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 'nin inşa ettirdiği Türkiye'nin ilk yüzer LNG depolama ve gazlaştırma gemisi (FSRU) "Ertuğrul Gazi"nin Türk Uluslararası Gemi Sicili'ne kaydedildiği ve gemiye Türk bayrağı çekildiği bildirildi.

Paylaşımda, geminin planlanmasından inşasına kadar emeği geçen tüm yetkililere teşekkür edildi.

BAKAN DÖNMEZ: BU AY İÇİNDE KARASULARIMIZA GİRİŞ YAPACAK
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı , Türkiye'nin ilk yüzer LNG depolama ve gazlaştırma gemisi (FSRU) 'nin bu ay içinde Türkiye kara sularına giriş yapacağını bildirdi.

Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin FSRU'su Ertuğrul Gazi, Türk Uluslararası Gemi Sicili'ne kaydedilerek, şanlı bayrağımızı astı. Hint Okyanusu'nu aşan Ertuğrul Gazi bu ay içerisinde karasularımıza giriş yapacak. Heyecanla bekliyoruz. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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