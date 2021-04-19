Rus vatandaşlardan "Türkiye'ye uçuşları açın" çağrısı! A Haber Moskova sokaklarında halka mikrofon uzattı

Yasağa tepki gösteren Natalya, "Uçuş yasağı beni çok üzdü. Arkadaşımla önümüzdeki günlerde iki haftalığına Antalya'ya gitmeyi planlıyorduk. Hatta bavullarınızı da hazırlamaya başlamıştık. Aniden böyle bir haber bizi şoke etti. Umarım yakında durum iyileşir, uçuşlar başlar ve biz de bu yaz mevsiminde güzel bir tatil yaparız." ifadelerine yer verdi.

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