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Rus vatandaşlardan "Türkiye'ye uçuşları açın" çağrısı! A Haber Moskova sokaklarında halka mikrofon uzattı

15 Nisan'dan 1 Haziran'a kadar 'ye uçuşları engelledi. Tatil planları yapan Ruslar ise kararı üzüntüyle karşıladı. 'da mikrofonlarına konuşan Rus vatandaşlar "kararı kaldırın" çağrısında bulundu.

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Giriş Tarihi: 19.04.2021 Güncelleme Tarihi: 19.04.2021
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Rus vatandaşlardan Türkiye'ye uçuşları açın çağrısı! A Haber Moskova sokaklarında halka mikrofon uzattı

Rus halkı adeta 'ye gelmek için gün sayarken şok yaşadı. 'nın aldığı 15 Nisan'dan 1 Haziran'a kadar olan uçuş yasağı tepki çekti.

A HABER'E KONUŞAN MOSKOVALILARDAN FLAŞ ÇAĞRI

Rusya sokaklarında vatandaşlara yasağı sordu.

isimli Rus vatandaş, "Türkiye'ye uçuşlarının sınırlandırılması tabi çok üzücü. Çünkü Tükiye tüm Rusların en çok sevdiği ve sürekli ziyaret ettiği bir tatil yeri. Türk halkının misafirseverliği ve turizm hizmetlerinin mükemmel organizasyonu kimse için sır değil." dedi.

sokaklarında mikrofonun uzatıldığı ise "Ben Türkiye'yi çok seviyorum. Her yaz mevsiminde ailece Türkiye'de tatil yaparız. En çok da Kemer'i seviyorum. Türk yemeklerine ve Türk halkının misafirperverliğine ise bayılırım. Maalesef uçuş yasağı kararı planlarımızı bozdu. Ama umarım yaz sonuna kadar yine de Türkiye'yi ziyaret edebiliriz." şeklinde konuştu.

Yasağa tepki gösteren Natalya, "Uçuş yasağı beni çok üzdü. Arkadaşımla önümüzdeki günlerde iki haftalığına Antalya'ya gitmeyi planlıyorduk. Hatta bavullarınızı da hazırlamaya başlamıştık. Aniden böyle bir haber bizi şoke etti. Umarım yakında durum iyileşir, uçuşlar başlar ve biz de bu yaz mevsiminde güzel bir tatil yaparız." ifadelerine yer verdi.

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