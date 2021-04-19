Rus vatandaşlardan "Türkiye'ye uçuşları açın" çağrısı! A Haber Moskova sokaklarında halka mikrofon uzattı
Rusya 15 Nisan'dan 1 Haziran'a kadar Türkiye'ye uçuşları engelledi. Tatil planları yapan Ruslar ise kararı üzüntüyle karşıladı. Moskova'da A Haber mikrofonlarına konuşan Rus vatandaşlar "kararı kaldırın" çağrısında bulundu.
A HABER'E KONUŞAN MOSKOVALILARDAN FLAŞ ÇAĞRI
A Haber Rusya sokaklarında vatandaşlara yasağı sordu.
Oksana isimli Rus vatandaş, "Türkiye'ye uçuşlarının sınırlandırılması tabi çok üzücü. Çünkü Tükiye tüm Rusların en çok sevdiği ve sürekli ziyaret ettiği bir tatil yeri. Türk halkının misafirseverliği ve turizm hizmetlerinin mükemmel organizasyonu kimse için sır değil." dedi.
Moskova sokaklarında mikrofonun uzatıldığı Viktoria ise "Ben Türkiye'yi çok seviyorum. Her yaz mevsiminde ailece Türkiye'de tatil yaparız. En çok da Kemer'i seviyorum. Türk yemeklerine ve Türk halkının misafirperverliğine ise bayılırım. Maalesef uçuş yasağı kararı planlarımızı bozdu. Ama umarım yaz sonuna kadar yine de Türkiye'yi ziyaret edebiliriz." şeklinde konuştu.
Yasağa tepki gösteren Natalya, "Uçuş yasağı beni çok üzdü. Arkadaşımla önümüzdeki günlerde iki haftalığına Antalya'ya gitmeyi planlıyorduk. Hatta bavullarınızı da hazırlamaya başlamıştık. Aniden böyle bir haber bizi şoke etti. Umarım yakında durum iyileşir, uçuşlar başlar ve biz de bu yaz mevsiminde güzel bir tatil yaparız." ifadelerine yer verdi.
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