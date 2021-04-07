Son dakika: Meclis'e sunuldu! Binlerce kişiye müjde: Paralar iade edilecek

2020 YILINDA REKOR KIRILDI

Geçen sene 10 yıl içinde hiçbir işlem yapılmayan 1 milyon 44 bin hesap açıldı ve içindeki toplam 217 milyon lira para sahibi başvuru yapmadığı için Tasarruf Mevduatı sigorta Fonu'na (TMSF) devredildi. 2020 yılında TMSF'ye devredilen meblağın, 2011'den bu yana en yüksek rakam olması dikkati çekti.

TMSF'ye, 2011-2020 döneminde, zaman aşımına uğradığı için toplam 5 milyon 418 bin hesap devredildi. Bu hesaplarda unutulan toplam tutar ise 1 milyar 185 milyon lira oldu.