Limak Holding Kurucu Başkanı Nihat Özdemir: Faiz yatırımın en büyük düşmanıdır





ALBAYRAK VİZYONER BİR SİSTEM KURDU



Kars'taki çağrı merkezi yatırımı nasıl hayata geçti? Neden Kars?

Berat Albayrak Enerji Bakanlığı döneminde çok ciddi adımlar attı ve hepsi başarıyla neticelendi. Ben de o dönemde ELDER'in başkanlığını yapıyordum. Vatandaşlardan çok fazla şikâyet geliyordu. Elektriği kesiliyor muhatap bulamıyor, abone olmak istiyor muhatap bulamıyor… O dönemde Berat bey bizi topladı ve "Çağrı merkezi kuracaksınız, vatandaşın derdine çare olacaksınız. Sonrasında da hizmeti ölçeceğim. İşini başarılı yapana mükafat kötü yapana da ceza vereceğim" dedi. Çağrı merkezlerinin kurulması için de Doğu ve Güneydoğu'yu işaret etti. Bu bölgedeki istihdam sorununa da çare olmak istiyordu. Berat bey çok vizyoner bir sistemi hayata geçirdi. O dönemki Ulaştırma Bakanımız Ahmet Arslan da Karslı olduğu için bizden Kars'a yatırım yapmamızı istedi. Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. olarak bize de 2016'da bu yatırımı hayata geçirdik. Bu çağrı merkezinde 200'e yakın çalışan var. Hedefimiz çalışan sayısını artırmak.

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