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Fiyatı dudak uçuklatıyor: Beylerbeyi Yalıboyu semtindeki meşhur yalılardan biri satışa çıktı

'un 'ndaki semtindeki meşhur yalılardan biri satışa çıktı. dergisinin haberine göre; 19. yüzyıl Neo-Osmanlı tarzında inşa edilmiş, ikinci derece tarihi eser olan yapı, 2014'te inşa edildiği dönemin mimarisine sadık kalınarak günümüz ihtiyaçlarına göre restore edilmiş. Kimin satışa çıkardığı gizleniyor. Satış fiyatı ise 44 milyon 750 bin lira.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 06.04.2021
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Fiyatı dudak uçuklatıyor: Beylerbeyi Yalıboyu semtindeki meşhur yalılardan biri satışa çıktı

İstanbul'un Anadolu Yakası'ndaki Beylerbeyi Yalıboyu semtindeki meşhur yalılardan biri satışa çıktı.

Para dergisinin haberine göre; 19. yüzyıl Neo-Osmanlı tarzında inşa edilmiş, ikinci derece tarihi eser olan yapı, 2014'te inşa edildiği dönemin mimarisine sadık kalınarak günümüz ihtiyaçlarına göre restore edilmiş. Kimin satışa çıkardığı gizleniyor. Satış fiyatı ise 44 milyon 750 bin lira. Ahşap yapı, 5 katlı. İçinde 13 oda ve 9 banyo bulunuyor. 926 metrekarelik brüt alana sahip olan yapıda sauna, hamam, asansör, havuz gibi alanlar yer alıyor.

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