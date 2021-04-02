Son dakika | Bankacılıkta yeni dönem! Tarih belli oldu! Bir dönem sona eriyor

Bankacılıkta hem vatandaş hem de sektör için bir dizi kolaylık getiren yeni dönem başladı. Kimlik doğrulamasından banka şubesi dışında gerçekleştirilemeyen işlemlerin yapılma biçimine kadar birçok kalemde bankacılık sektörüne önemli düzenlemeler getirilirken müşteri olma, üyelik ve hesap sahipliğinin başlangıcından maliyetlerin düşürülmesine bir dizi yenilik getirildi. İşte madde madde bankacılık düzenlemeleri...

RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK), "Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.