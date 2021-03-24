Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? sorusu, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Kamuda ya da özel sektörde aktif olarak çalışan ve kamu ya da özel kurumlardan emeklilik hakkını elde eden kişilere bankalar tarafından promosyon ödemesi yapılıyor. 2017 yılında hayata geçirilen promosyon kampanyasında ikinci ödemeler yapılmaya başlandı. 3 yıllık taahhüt hakkı dolan vatandaşlar, ikinci promosyon almaya hazırlanırken, ilk defa emekli olanlar da bu ek gelir şansından faydalanabilecek. Peki, 2021 emekli banka promosyonu ne kadar? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte haberin detayları...