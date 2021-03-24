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24 Mart 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Bankalardan promosyon hamlesi! 2021 emekli banka promosyonu ne kadar? Halkbank, Ziraat, TEB, İş Bankası, ING... Bankalardan promosyon hamlesi! 2021 emekli banka promosyonu ne kadar? Halkbank, Ziraat, TEB, İş Bankası, ING...
2017 tarihinden itibaren emeklilere banka promosyonu ödeniyor. Türkiye'deki tüm emeklilerin faydalandığı banka promosyonları ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Promosyon ödemesi alabilmek için bankalar en az 3 yıl kalma taahhütü istiyor. İlk defa ya da ikinci kez promosyon almaya hazırlanana emekliler, bankaların promosyon tutarlarını merak ediyor. Peki, 2021 emekli banka promosyonu ne kadar? Halkbank, Ziraat, TEB, İş Bankası, ING promosyonu kaç TL? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 24.03.2021 15:29 Güncelleme Tarihi: 24.03.2021 15:29
Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? sorusu, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Kamuda ya da özel sektörde aktif olarak çalışan ve kamu ya da özel kurumlardan emeklilik hakkını elde eden kişilere bankalar tarafından promosyon ödemesi yapılıyor. 2017 yılında hayata geçirilen promosyon kampanyasında ikinci ödemeler yapılmaya başlandı. 3 yıllık taahhüt hakkı dolan vatandaşlar, ikinci promosyon almaya hazırlanırken, ilk defa emekli olanlar da bu ek gelir şansından faydalanabilecek. Peki, 2021 emekli banka promosyonu ne kadar? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?
500, 625, 750 lira.
HALKBANK EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?
500, 625, 750 lira.
VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?
500, 625, 750 lira.
YAPI KREDİ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?
1.000, 1.250, 1.500 lira.
İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?
750, 875, 1.000 lira.
AKBANK EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?
Maaşını taşıyana 850, 1.050, 1.250 lira.
TEB EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?
Maaşını taşıyana ve 2 otomatik fatura ödeme talimatı verene 1.000, 1.300, 1.600 lira.
ING EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?
675, 850, 1.000 lira.